Kraftig røg fra brændende skib i Thyborøn

THYBORØN:Onsdag eftermiddag er der udbrudt brand i et skib på havnen i Thyborøn. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding, advarer Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Advarslen vedrører borgere i området, der afgrænses af Jagtvej i nord, Drejøvej i syd, samt Læsøvej i Vest.

- Alle der opholder sig i området, hvor røgen er, bør gå inden døre og lukke for døre og vinduer og afbryde eventuelle ventilationsanlæg. Vi opfordrer samtidig til at holde sig fra brandstedet for ikke at genere slukningsarbejdet. Hvis du, som følge af indånding af røgen, får hovedpine eller andre gener, skal du søge egen læge, skriver politiet i pressemeddelelsen.