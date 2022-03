Krigen har samlet Europa: Taler med én stemme

Putin har undervurderet sammenholdet i Europa. Chokket efter invasionen i Ukraine har medført, at EU og Nato står mere samlet - og den hensynsløse krig har på uhyggelig vis mindet os om vigtigheden af de to instanser.

Det ekstraordinære sammenhold er opstået ovenpå årevis af diskussion og snak om politisk splittelse i EU. Sammenhængskraften har været udfordret - hvilket måske især stod tydeligt med Brexit. Under coronakrisen er der blevet sået tvivl om EU-landenes interne solidaritet, og EUs håndtering af corona-indsatsen - økonomisk såvel som sundhedsmæssigt - er blevet kritiseret i hårde vendinger.

Samarbejdet i Nato-alliancen har ligeledes været i krise og præget af stridigheder, som især blev skabt og intensiveret af den daværende amerikanske præsident Donald Trump, som såede alvorlig tvivl om amerikanernes opbakning til alliancen.

Den splittelse har Putin forsøgt at udnytte. Han har ville teste sammenholdet, og han er blevet mødt med modstand. I Nato har man udvist fornyet styrke ved blandt andet at sende flere styrker til medlemslandene i Østeuropa. EU står sammen om sanktioner, er blevet enige om at finansiere våben til Ukraine og at lukke luftrummet for russiske fly.

- Et skelsættende øjeblik, lød vurderingen fra EU-Kommisionens formand, Ursula von der Leyen - og det kan man kun give hende ret i. For håndteringen af krigen har fået Europa til at tale med én samlet stemme.

Og det er ikke kun på den politiske front, at sammenholdet i Europa er blevet mere tydeligt. Europæere rundt omkring samler sig til demonstrationer og protesterer mod Ruslands invasion i Ukraine. I Berlin lyder meldingen, at over 100.000 demonstranter var på gaden i søndags. Signalet er vigtigt.

100.000-vis på gaden i Berlin udviste støtte til Ukraine. Foto: Reuters/Fabrizio Bensch

Fodboldforbundene Fifa og Uefa udelukker russiske landshold og klubhold fra deres turneringer. Store filmselskaber har meddelt, at deres film ikke får premierer i de russiske biografer. Flere virksomheder dropper deres handelsaftaler med Rusland, og butikskæder fjerner russiske varer fra hylderne.

Helt lokalt ser vi også flere initiativer. I flere af de nordjyske kommuner gør man sig klar til at tage imod ukrainske flygtninge. Politikerne i Aalborg Kommune har meldt ud, at det skal være slut med varme fra russisk kul. Privatpersoner står bag indsamlinger - med så mange donationer at det er svært at følge med.

Selvom det er er opmuntrende at se sammenholdet på tværs af Europa, så er det vigtigt at minde os selv om, at dette kun er begyndelsen af krigen. Vi får brug for det stærke sammenhold i tiden, der kommer - og sammenholdet skal vare ved. Men den samlede stemme er afgørende.