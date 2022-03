Krigen i Ukraine fylder på skolerne: - Russiske børn kan være ekstra udsat for mobning

Lyt til barnets bekymringer

Anerkend, hvis barnet er bange, men understreg, at der ikke er risiko for krig i Danmark. Forklar dem, at Rusland og Ukraine er blevet uvenner over, hvem der ejer hvilket land, og at voksne i andre lande hjælper dem med at blive enige.

Undgå unødige detaljer

For mange detaljer kan gøre børn unødigt bekymrede.

Lad være med at lyve

Undgå at lyve for barnet - også selv om det sker i bedste mening for at beskytte barnet. Finder barnet ud af, at mor, far eller en anden voksen har løjet, lærer det, at man ikke kan stole på hinanden.

Skærm barnet for voksensnakken

Er man som voksen bekymret for konflikten eller har behov for at diskutere konflikten, bør man gøre det væk fra barnet. Hører en ni-årig, at mor er voldsomt bekymret, sætter det sig i barnet.

Søg inspiration

Se for eksempel Ultra Nyt med barnet eller læs i en børneavis. Hvis barnet virker ligeglad, så lad være med at presse viden ned over barnet.

Kilde: Red Barnet