Krigen i Ukraine har fået interessen for hjemmeværnet til at stige

NORDJYLLAND:Siden Rusland begyndte deres invasion af Ukraine er interessen for hjemmeværnet steget stødt i hele landet. Nordjylland er ingen undtagelse, da der er sket en fordobling i antallet af, som ønsker en uforpligtende samtale om at blive frivillig i hjemmeværnet.

- Indtil videre er det jo bare interesse, men der er helt sikkert flere end der plejer at være. Der er flere, som besøger vores rekrutteringsside, og også flere, som beder om at blive kontaktet, siger Thilde Lejre, pressevagt ved Hjemmeværnet.

Det er derfor ikke til at sige, hvor mange af de interesserede, der rent faktisk melder sig ind. Hertil lægger Thilde Lejre også vægt på, at det er en længere rekrutteringsproces, som varer fra en til to måneder.

- Det er jo ikke alle, der bliver frivillige, når de har hørt noget mere om, hvad det indebærer. Derudover er det heller ikke alle, som bliver godkendt til at være med. Der er tjek af læge og kriminalregister og lignende, så nogen ryger fra der, fortæller Thilde Lejre.

Hjemmeværnet Hjemmeværnet har 13.000 aktive soldater og 31.000 i reserven. Hjemmeværnet består af Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet. Hjemmeværnets opgaver spænder over militære opgaver såvel som færdselsregulering, afspærring af gerningssteder, hjælp ved oversvømmelser, storme samt bevogtning VIS MERE

Der indhentes oplysninger fra Kriminalregistret, det offentlige sundhedssystem, Hjemmeværnskommandoens læge, Sessions og Værnepligtstjeneste, samt Forsvarets Personeltjeneste. Udover informationerne der indhentes, er der nogle enkelte krav der skal opfyldes. Man skal være fyldt 18 år, man skal være dansk statsborger eller have boet i Danmark i mindst 5 år, man skal have en rimelig fysik, og man skal findes egnet til tjeneste

Den stigende interesse for hjemmeværnet skyldes uden tvivl invasionen af Rusland ifølge Søren Gade, der er Kommitteret for Hjemmeværnet og den øverste civile leder:

- Det, der sker i Ukraine, får mange danskere til at forstå sætningen om, at hvis man tager frihed for givet, så er man på vej til at miste den. Og jeg tror, at situationen kan være med til at øge den danske forsvarsvilje, siger han til DR.

Om omkring en måneds tid ved Hjemmeværnet, hvor mange af de interesserede, der også ender med at melde sig ind.