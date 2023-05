Inger Støjberg har valgt: Kristoffer bliver partiets spidskandidat

AALBORG:Det er en drengedrøm, ikke mange drenge nogensinde har drømt.

Men for Kristoffer Hjort Storm - nuværende rådmand i Aalborg - er drengedrømmen nu gået i opfyldelse.

Når der juni næste år skal være valg til Europa-Parlamentet, vil han nemlig stå på stemmesedlen som spidskandidat for Danmarksdemokraterne.

Stemmer lige så mange danskere på Danmarksdemokraterne ved EP-valget, som tilfældet var ved folketingsvalget i november, vil han sikre sig et af de 13 danske mandater.

- Jeg har faktisk altid drømt om at arbejde med politik i et internationalt perspektiv, og som dansker er Europa-Parlamentet det mest nærlæggende. Så når Danmarksdemokraterne og Inger vil give mig den her mulighed, siger jeg selvfølgelig ikke nej, lyder det fra en stolt Kristoffer Hjort Storm, der tidligere på foråret blev far for fjerde gang.

Som ældrerådmand har du som mål at bekæmpe bureaukrati. Men bureaukrati i dansk ældrepleje er jo for ingenting at regne i forhold til bureaukratiet i Bruxelles. Hvordan vil du have det med det?

- Nu er vi jo nok Danmarks mester i afbureaukratisering i Aalborg, så jeg kan tage noget lærdom med til EU. Men det er en stor mastodont at få vendt. Men rundt i Europa er der mange, der gerne vil som os - nemlig at få EU til at stoppe med at detailstyre så meget. Og selvfølgelig tror jeg på, at det kan lykkes at ændre noget. Ellers var der jo ingen grund til at stille op.

Men nogen udmeldelse af EU kommer Kristoffer Hjort Storm ikke til at kæmpe for.

Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg kan ikke ligefrem kaldes glødende tilhængere af det europæiske projekt - i hvert fald ikke hvis det fortsætter med at vokse.

Men alligevel er der fordele, konstaterer Inger Støjberg.

- Vi er meget overbeviste om, at det er vigtigt at blive i EU, for der er ting, vi ikke kan klare alene. Overordnet er der tre ting, som jeg synes, EU skal blande sig i. Det er frihandlen, for det har gjort os rigere, og det ville være dumt at stå udenfor det indre marked. Så er det flygtningeområdet, hvor medlemslandene skal samarbejde om at få styr på de ydre grænser. Endelig er der forsyningssikkerhed af energi - der skal vi også arbejde sammen. Men EU skal ikke blande sig i eksempelvis danske barselsregler, siger hun.

Inger Støjberg så også gerne EU blande sig helt uden om, hvorvidt der skal være kontrol ved de danske grænser.

- Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor vi ikke selv kan bestemme det. Nu har vi så en regering, der har taget et skridt videre, og nu fjerner grænsekontrollen helt mod Sverige, og reelt set har vi jo heller ikke kontrol til Tyskland længere. Jeg mener, at der skal være permanent grænsekontrol. For det at passe på sit eget land, det synes jeg, må dog være et minimum.

Kristoffer Hjort Storm har kun været medlem af partiet siden marts. Hvorfor lige ham som spidskandidat?

- Jeg tror, at alle der kender ham, ved, hvor dygtig han har gjort det heroppe i det nordjyske. Han har også altid har haft en stor interesse for EU-politik. Som nyt parti er det afgørende, at vi får en kandidat, der har en sikker hånd på rattet, og det får vi med Kristoffer, siger Inger Støjberg og understreger:

- Det er ikke en beslutning, vi har taget hen over natten - vi har snakket meget om det, og nu er det så på tide, at få det meldt ud.

Formelt er det partiets hovedbestyrelse, der har valgt Kristoffer Hjort Storm som spidskandidat. Hvis han bliver valgt ind, stopper han i byrådet i Aalborg. Dermed skal der findes en ny rådmand for senior og omsorg.