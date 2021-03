Kritik op til virtuelt borgermøde om 3. Limfjordsforbindelse: - Man burde have udsat det

NORDJYLLAND:Onsdag aften afholder Vejdirektoratet borgermøde om 3. Limfjordsforbindelse og deres opdaterede VVM-undersøgelse om Egholmlinjen. Men mødet er langt fra som borgermøder plejer at være.

Hvor det for ti år siden blev holdt i Aalborghallen med flere hundrede deltagere, har coronapandemien tvunget myndighederne til at tænke i nye baner. Borgermødet er derfor blevet virtuelt og rykket online.

Og selvom der ikke er mange andre muligheder for at afholde møder i øjeblikket, så er Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen ikke glade for timingen af høringsperioden, som borgermødet indgår i.

Ifølge formanden burde den nemlig være blevet skubbet, til vi igen får normale tilstande uden et forsamlingsloft.

- Nu foregår debatten kun med Nordjyske som mellemled og på Facebook. Men de fysiske muligheder, hvori sådan en debat også plejer at foregå med for eksempel møder, hvor man kan stille spørgsmål til politikere, eller demonstrationer. Alle de muligheder er i princippet ikke mulige nu. Hele set-up’et omkring formålet med høringsfasen kan ikke opfyldes under corona, siger Louise Faber, der er formand for Borgerbevægelsen.

Ville man ikke trække den her proces i unødigt langdrag, hvis hele den her proces skulle skubbes til efter pandemien er overstået?

- Nu har vi ventet i ti år, mon ikke det går med et ekstra år eller to. Her er ikke noget, der haster mere, end at det kunne have ventet til, vi havde normale forhold, argumenterer formanden.

Selvom det er tilladt at afholde demonstrationer, så tænker Louise Faber ikke, det er en reel mulighed i den nuværende situation.

- Man må gerne holde en demonstration, men så skal man virkelig ville sætte sig op mod corona for en borgerhøring om en motorvej. Så meget vil ingen mennesker sætte livet på spil.

Fordele ved online møde

Transportminister Benny Engelbrecht (S) køber dog ikke præmissen om, at man som borger ikke kan deltage i den demokratiske debat under de nuværende restriktioner og anbefalinger.

- Vi skal på ingen måde gå på kompromis med demokratiet og borgernes mulighed for at blive hørt, og det gør vi heller ikke. Pandemien får skyld for meget, men når det kommer til mulighederne for virtuelle møder, har der åbnet sig nye muligheder. Vi har i forbindelse med andre høringer, som Vejdirektoratet har gennemført, set, at der er væsentligt flere deltagere online, end vi har set med de fysiske møder.

- Jeg vil gerne understrege, at de budskaber, der bliver fremsat på et virtuelt borgermøde, vægter lige så tungt for mig, som hvis det var fremført på et fysisk møde. Der er heller ikke forbud mod at demonstrere, understreger ministeren i et skriftligt svar.

- Jeg er tryg ved, at borgerne kan komme til orde, og jeg vil opfordre alle til at bruge de muligheder, der er, og gøre deres stemme gældende.

Hos Vejdirektoratet er det, som ministeren nævner, ikke første gang, de bliver nødsaget til at flytte et borgermøde online – men det kan have sine fordele at tage mødet over nettet fremfor fysisk, forklarer projektleder Niels Fejer Christiansen.

- Et virtuelt borgermøde er det næstbedste, men det er vores indtryk, at vi når bredere ud, da man kan overvære mødet fra hjemmet og når det passer ind dagens program, fortæller projektlederen og uddyber:

- Vores erfaringer fra tidligere afholdte virtuelle borgermøder er, at det kan være svært at få svaret på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Vi vil dog forsøge at besvare centrale spørgsmål om trafik, miljø, arealforhold m.v. Vi forventer, at der efterfølgende bliver behov for en slags opsamling. Derudover er der jo altid muligheden for at kontakte Vejdirektoratet direkte pr. mail eller telefon.

Der mangler information

Udover kritikken af høringsperiodens placering midt i en nedlukning kritiserer Borgerbevægelsens formand også informationsniveauet på Vejdirektoratets hjemmeside.

På selve siden, hvor man kan streame borgermødet, står der information om tidspunkt og muligheden for at stille spørgsmål. Men det er ikke nok, ifølge Louise Faber.

- Jeg synes, det lyder som om, de har tænkt godt over det, men problemet er, at der ikke står på hjemmesiden, hvad de har tænkt med mødet. Hvordan skal man så forberede sig som borger?

Nordjyske har tidligere skrevet om borgermødet. Her fortalte projektlederen, at der ville blive mulighed for at stille skriftlige spørgsmål undervejs, og at Vejdirektoratet efterfølgende vil se på, hvordan man bedst kan svare på de spørgsmål, de ikke når indenfor den tidsramme, der er sat. Information, som Louise Faber også savner på Vejdirektoratets egen hjemmeside.

- Ingen kan være utilfredse med, at man forsøger at inddrage borgerne, men det er aldrig rart for nogen, heller ikke borgere, at deltage i noget, som man ikke ved, hvad skal bruges til, hvorfor det afholdes, hvad formålet er, og hvad der forventes af en. Det er ekstremt uklart her.

Vejdirektoratet ikke enige

I Vejdirektoratet er projektlederen ikke enig i Louise Fabers kritik om manglende information.

- Vi synes, at det fremgår tydeligt, at vi informerer om centrale punkter i den opdaterede VVM-undersøgelse, og at vi efterfølgende vil svare på indsendte spørgsmål, forklarer han og uddyber, at det fra starten af mødet vil være muligt at stille spørgsmål via en chatfunktion.

På Vejdirektoratets hjemmeside for projektet er det også muligt at gå ind på fanen ”Nyheder” og læse pressemeddelelsen om mødet, hvor der også står, hvem der deltager og hvilke emner, de blandt andet kan svare på spørgsmål inden for.

I forhold til baggrunden for mødet fortæller projektlederen:

- Borgermødet er en mulighed for at få en orientering om projektet. Det vil være muligt at stille alle tænkelige spørgsmål, som man som borger kan tænkes at have om Egholmlinjen.

Det virtuelle borgermøde om 3. Limfjordsforbindelse kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside 24. marts fra kl. 19 – 21.

Høringsperioden løber indtil d. 30. april 2021.