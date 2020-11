Kritisk funktion i en corona-tid: NORDJYSKE holder informationsvejen åben

Porten til Nordjylland er lukket.

Statsminister Mette Frederiksen realiserede torsdag aften de verserende rygter om, at en stor del af det nordjyske område skulle lukkes mere eller mindre ned. Konkret blev det de syv kommuner Thisted, Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn, Læsø og Vesthimmerland, hvor kommunegrænsen nu skal tages alvorligt. Borgerne skal blive hjemme, og udefra er der umiddelbart heller ikke adgang.

Grænserne bliver ikke bevogtet og sikret med betonklodser, som statsministeren formulerede det over for NORDJYSKE Medier. Med henvisning til den danske sindighed og ansvarlighed blev nordjyderne både inden for og uden for de nævnte kommuner på det kraftigste opfordret til at overholde restriktionerne. For at gøre en seriøs indsats for at begrænse den muterede coronavirus fra mink i at brede sig og skabe risiko for en ny pandemi, som de nært udviklede vacciner ikke kan hamle effektivt op med.

Der er dog undtagelser fra reglen. Kritiske funktioner, der er af afgørende betydning for samfundet, må stadig varetages - også selv om de går på tværs af kommunegrænserne. Det gælder sundheds- og plejesektoren, politi, forsvar og beredskab, forsyningsvirksomhed og medarbejdere, der skal aflive mink.

Medierne blev ikke direkte nævnt på den liste.

Men netop pressen er en væsentlig stabilisator i en situation, hvor landet rystes i sin grundvold - sundhedsmæssigt, økonomisk og socialt. Det er af yderste vigtighed, at pressen er sig sin opgave voksen ved at rapportere om, hvad der sker, hvilke konsekvenser, det har - og ikke mindst at stille vores politiske ledere til ansvar for de valg, de træffer.

Alene torsdag, da Nordjylland lukkede ned, havde vi på nordjyske.dk lige knap én million sidevisninger, vi havde det højeste antal besøg på et døgn, og vores brugere blev der rekordlænge. Og fredag morgen spurgte bekymrede læsere af NORDJYSKE Stiftstidende, om de fortsat kunne få deres avis, selv om de er bosiddende i en af de lukkede kommuner.

Det viser, at vores rolle er yderst vigtig - og vi tager selv den public service-forpligtelse yderst alvorligt: Derfor fortsætter vi med at skrive om situationen i Nordjylland, så vores læsere har et sted at holde sig orienteret - både digitalt og på print. Vi gør alt, hvad vi kan, for at overholde gældende restriktioner ved at arbejde hjemmefra eller interviewe via telefonen. Men kræver historien det, åbner vi porten på klem for fortsat at være til stede i hele Nordjylland, og vi leverer også avisen rundt i abonnenternes postkasser.

Det er vores ansvar - selvfølgelig med blik for at undgå smittespredning.