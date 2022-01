Kronprinsesse Mary har nået meget – og er klar til at blive dronning

Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio4 og medvært på Radio4’s ugentlige politiske magasin ’Mandat’.

Dronning Margrethe har aldrig glemt øjeblikket, da hun blev præsenteret for Mary Elizabeth Donaldson fra Australien af sin søn kronprins Frederik.

”Jeg må sige, at den allerførste gang, han lod mig møde hende, håbede jeg, at det ville holde. Som man siger: Makronbunden var i orden. Det udtryk brugte min mor, og det var tydeligt, at makronbunden i høj grad var i orden,” sagde dronning Margrethe i et interview i Berlingske i 2015.

Her lagde hun ikke skjul på sin glæde over kronprinsesse Mary og det parløb, som kronprinsparret har udviklet.

"De har det fantastisk sammen, og de er fremragende forældre. De gør tingene godt. De tager bolden op, begge to, når den kommer til dem. Den måde, som Mary har arbejdet med sin fond, og den indsats, hun gør for unge kvinder, der er udsat for vold, og hendes indsats mod mobning i skolerne, er helt rigtig for hende at gå ind i. Hun kan gøre ting, som jeg aldrig havde kunnet gøre magen til," sagde Dronningen.

Hun gjorde det klart, at hun var meget stolt af sin svigerdatter.

”Det kan være, at jeg er en rædselsfuld svigermor, men hun er stolt!” lød det med et smil.

Senest har dronning Margrethe også i bogen ’Monark og menneske’ understreget, hvor højt hun sætter sin svigerdatter, og hvor meget det glæder hende at se, hvordan kronprinsparret gør sig parat til den opgave, det en dag skal overtage.

”Det er en stor, stor glæde for mig. Det er det virkelig. Frederik er vokset ind i sin rolle, han gør det vældig godt, og han har en fremragende støtte i sin kone. Min mor kom aldrig til at møde Mary, men hun ville have sat vældig stor pris på hende, og hun ville have anerkendt hendes evner. Hun gør det samme, som min mor gjorde; hun har sat sig for, at hun har fået en livsopgave, og den vil hun løfte, så godt hun overhovedet formår.”

Større ros kan dronning Margrethe næppe give. Hun ved bedre end nogen anden, hvor stor betydning dronning Ingrid fik for sin mand, kong Frederik, og i hvor høj grad dronning Ingrid var med til at forny kongehuset i sin levetid. Hun ved også, hvordan hendes mor gjorde alt for at lære dansk, blive dansk og være en støtte for sin mand, der en dag skulle være konge af Danmark.

Sammen blev kong Frederik og dronning Ingrid et populært regentpar, og det er tydeligt, at dronning Margrethe tror på, at kronprinsparret en dag vil træde frem som et nyt stærkt regentpar.

Nok så væsentligt er det ikke alene Dronningen, som sender roser til kronprinsesse Mary.

Målinger viser, at hun har opnået en tårnhøj, folkelig popularitet. Og når hun i denne uge bliver hovedperson i stribevis af programmer i radio og tv og omtales i aviser, ugeblade og magasiner, ja så vil endnu flere lovord strømme mod kronprinsessen, helt frem til 50-års fødselsdagen 5. februar.

Hendes position er i dag så stærk, at mange glemmer, hvor dramatisk hendes tilværelse blev forandret, da hun kom til Danmark. Ikke alene kom hun rejsende fra den anden side af kloden. Hun flyttede også fra en opvækst i en almindelig familie til at blive medlem af en kongefamilie og et kongehus med rødder 1000 år tilbage i tiden.

Fra at være Mary Donaldson blev hun pludselig til H.K.H. Kronprinsesse Mary Elizabeth. I samme hug blev hun omgærdet af en medieinteresse, som betød, at hun fra den ene dag til den anden blev en ekstremt offentlig person.

Hvor stor omvæltningen var, lader sig næppe beskrive. Men kronprinsesse Mary har ikke blot ”klaret” skiftet. Hun har været i stand til at få succes i sin nye rolle. Hun har styrket kronprins Frederik, og sammen med ham holder hun sammen på en børneflok på fire.

Parallelt med familielivet har hun påtaget sig en lang række sociale og humanitære opgaver. Helt fra starten af sin tid i den kongelige familie forstod hun instinktivt, at hun måtte bruge sin nye privilegerede position til at løfte vigtige opgaver. Gradvist tonede hun frem som en næsten aktivistisk royal, der ønskede at bruge sin synlighed til at få større fokus på udsatte og sårbare mennesker, der har brug for støtte.

Hun etablerede allerede i 2007 Mary Fonden, som bekæmper social isolation, fremmer tolerance og skaber større forståelse for forskellighed. Fonden fokuserer især på mobning, vold i hjemmet og ensomhed, som har det fælles, at det er problemer, som ofte er svære at se i øjnene.

Også uden for Danmarks grænser har hun været efterspurgt, og i årenes løb har hun blandt andet besøgt flygtningelejre i ludfattige lande for at gøre opmærksom på, at millioner af kvinder og børn er tvunget til at flygte fra krig og forfølgelse.

En særlig mærkesag har handlet om kampen for kvinders rettigheder, og i taler har hun protesteret mod, at så mange piger og kvinder rundt om i verden tvinges ind i ægteskaber, udsættes for vold og seksuelle overgreb. I en tale i Central Park i New York sammenfattede hun sin sag med disse ord: “I’m fighting for women’s and girls’ rightful place in our world – equal beside their husbands, brothers and sons.”

I de senere har hun også været optaget af FN’s verdensmål, og hun har i stigende grad kastet sig ind i arbejdet for at skabe en mere bæredygtig udvikling, både herhjemme og i verden. ”Modeprinsessen” – som den unge og velklædte kronprinsesse blev kaldt i sine første år – er i dag optaget af at få den globale og tidligere så stærkt forurenende tekstil- og modeindustri til at producere mere grønt og bæredygtigt.

Taler man med politikere, som har været tæt på kronprinsessen, fremhæver de ofte, hvor engageret og hårdt hun arbejder for sine mærkesager.

Alt sammen har det været med til at banke hendes popularitet i vejret, skabe respekt om hendes arbejde og forlene kongehuset med en mere social profil.

Af samme grund er der langt mellem kritikerne. Vurderingen er, at hun arbejder hårdt for at leve op til sin særlige rolle som kronprinsesse og kommende dronning. Alligevel har advarselssignaler blinket.

Nogle kritikere har peget på, at hun i perioder har været for optaget af internationalt arbejde. Der er også politikere, som har ment – men ikke nødvendigvis sagt det højt – at hun flere gange har bevæget sig tæt på sprængfarlige politiske emner.

Når kronprinsesse Mary for eksempel fremhæver behovet for at hjælpe kvinder og børn, som er på flugt, og som lever under kummerlige forhold, nærmer hun sig den svære diskussion om, hvordan de vestlige lande skal forholde sig til de millioner af flygtninge og immigranter, som drømmer om at komme hertil.

Når hun taler om vigtigheden af en grøn fremtid, bliver hun spurgt om, hvordan hun og kongehuset selv bidrager. Og senest har kritikere ment, at hun med sin støtte til LGBT+-bevægelsen risikerer at vikle sig ind i de ophedede opgør om identitet og værdier, som splitter mange mennesker.

Kritikken viser, at nutidens medlemmer af kongefamilien skal mestre en svær balanceakt. De får hurtigt kritik, hvis de ikke arbejder nok i deres privilegerede position. Den er også gal, hvis de holder sig til at klippe snore over ved festlige begivenheder. Men de risikerer også at få hug, når de engagerer sig og bruger deres synlighed til at sætte fokus på dagsordener, som de finder vigtige.

Samlet set har kronprinsessen udrettet meget og kun begået få fejl.

Undervejs har hun – præcis som dronning Ingrid – fået Danmark som sit hjem.

Da hun holdt tale for kronprins Frederik ved hans 50-års fødselsdag i maj 2018, talte hun om, hvordan hans kærlighed til landet også er blevet hendes:

”Du elsker dit land, og den kærlighed har du for længst smittet mig med. Så meget, at jeg bliver dybt rørt, når jeg synger med på ”I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme”. Velvidende, at nok føler jeg mig hjemme, men jeg er ikke født her. Min egen forklaring er, at vores rødder gror gennem hele livet. Vi finder hjem på ny.”