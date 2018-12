Kulden har ramt: Vejene er spejlglatte mandag morgen

NORDJYLLAND: Vinteren gør nu sit til at besværliggøre trafikken for de nordjyske trafikanter - og det gælder ikke mindst her mandag morgen.

Udover at vejene er glatte, er der flere steder faldet lidt sne.

Derfor advarer Vejdirektoratet om, at der er meget glat på de nordjyske veje. I den forbindelse vil det være smart at tage nogle forbehold - og det handler primært om at køre forsigtigt og helst at køre hjemmefra i god tid.

Og det er ikke kun i en del af Nordjylland, der er glatte veje - det gælder for hele regionen.

Ved 6-tiden skete der et uheld på motorvej E45 mellem Flauenskjold og Sæby S i nordgående retning. Efter 45 minutter var der igen ryddet på stedet.

DMI melder i øvrigt, at vi i dag får mest tørt, men de fleste steder steder ret skyet vej. Temperaturerne vil ligge mellem frysepunktet og 2 graders varme.