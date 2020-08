Kun symbolpolitik?

Langt de færreste er så styret og stylet og detaljeorienteret som statsminister Mette Frederiksen.

For ikke om hendes parti, Socialdemokratiet, en anden gang skal opleve at bløde medlemmer til Dansk Folkeparti, sådan som det skete fra midt i 90’erne og frem til for et års tid siden.

Partiet, et par af ministrene og flere fremtrædende ordførere og andre repræsentanter forspilder yderst sjældent nogen mulighed for at lukke flanken mod højre, så S-vælgere ikke igen fristes af DF.

Næppe uden grund er tv-transmissionen af partiets sommergruppemøde i sin tid foregået med stråtækt idyl (i skikkelse af et hotel i Rinkenæs ved Gråsten) i baggrunden - for kan det blive meget mere dansk?

Og næppe uden grund har statsministeren italesat kampen for mere tryghed i samfund ved meget omhyggeligt at pille nogle ud af flokken med et par siden meget omtalte (og ret udskældte) citater:

”Det her handler om, at når man bruger S-togslinjerne i Storkøbenhavn, så skal man ikke være bange for at tage hjem om aftenen, fordi der er 15-17 indvandrerdrenge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Man skal ikke være bange for at gå ned i sin egen vaskekælder, og man skal ikke søge uden om indkøbscentrene på den københavnske vestegn. Man skal ikke acceptere i Danmark, at der står en gruppe af indvandrere og kaster æg på et helt almindeligt dansk ægtepar. Det er det, vi taler om”.

Og ja, hvem går ikke ind for mere tryghed? Efter en del kritik af udtalelserne, som er blevet kaldt alt muligt fra udskammende til ligefrem racistiske, har andre i partiet valgt at rykke statsministeren til undsætning med bemærkninger om, at det da må være tilladt at sætte ord på helt konkrete problemer.

Derfor kan det undre, at der ikke med så meget som med ét eneste ord er nævnt noget som helst specifikt om målrettet indsats over for ”indvandrerdrenge” eller ”indvandrere” i partiets udspil til en politireform.

Her skal man gætte sig til, at 20 nye nærpolitistationer med i alt 150 ekstra lokalbetjente skal sørge for at skabe den lokale tryghed ”ved ikke kun at være på stationerne, men også være ude at patruljere for eksempel i et butikscenter eller på S-togsstationerne”, som justitsministen Nick Hækkerup (S).

Men hvorfor egentlig smøre nærpolitistationer ud over hele landet, hvis det i sidste ende er på S-togstationer og i butikscentre, de omtalte problemer har det med at opstå?

Og hvorfor den meget præcise udpegning af helt konkrete urostiftere i sin tid? Med mindre hensigten har været noget rent symbolpolitisk. Altså forsøge på én og samme tid at holde et solidt tag i tidligere DF-vælgere og lægge en vis afstand til - og måske endda provokere - først og fremmest Radikale Venstre?