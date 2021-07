Kunsten og Louisiana: En milliontilførsel til museer er et billigt skridt imod et Danmark i balance

Christiansborgs politikere skal væk fra at tænke i 'støtte' og i stedet tale om investering og regional udvikling, når de putter penge i kulturinstitutioner rundt i landet, mener direktør for Kunsten, Lasse Andersson, og direktør for Louisiana, Poul Erik Tøjner. Fotos: Martin Damgård og Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix