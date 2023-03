Kunstner slår søm i penis: Ikke noget man skal gøre for sjov derhjemme

I eftermiddag gør den nordjyske kunstner Uwe Max Jensen noget, kun meget få har gjort før, og noget 99 procent - her i blandt hans samlever - vil kalde direkte åndsvagt: Han løfter en hammeren, og slår indtil et søm er gået gennem forhuden på hans penis, og sidder fast i en træbjælke på Galleri Vagn i Horsens.

- Det bider noget, når huden bliver perforeret. Men det er den psykiske overvindelse, der er klart den hårdeste udfordring. For der skal to-tre hårde slag til før sømmet er i gennem, fortæller Uwe Max Jensen, der ved hvad han taler om.

Han har nemlig gjort det før - dengang skete det langfredag og var en slags performance til hyldest af Jesus.

- Jeg kan i hvert fald sige, at det ikke er noget, man skal gøre for sjov derhjemme. Hvis man skal gøre det, så skal det være i højere sags tjeneste, siger Uwe Max Jensen, der gennem tiden har leveret en del ganske opsigtsvækkende performanceværker.

Dagen er ikke tilfældigt valgt - 8. marts er kvindernes internationale kampdag, og Uwe Max vil slå et slag for, at fokus også kommer på mændenes udfordringer i det moderne samfund.

- Vi snakker gerne om kvinders underrepræsentation, om at de ikke får nok i løn og den slags. Men for mig at se er mænd de største ofre i samfundet: Det er mænd, der havner i fængsel, det er mænd, der er ofre for vold i nattelivet, det er også mænd, der ikke uddanner sig nok og falder ud af systemet og ender på kontanthjælp, og det er mænd, der er overrepræsenteret i selvmordsstatistikkerne. Mange mænd på min alder er ramt af deroute, siger Uwe Max Jensen, der laver performance-værket under sit kunstnernavn, MAND.

Men det er vel ikke kvindernes skyld, at det går galt for mange mænd?

- Nej. Skal kvinderne bebrejdes noget er det alene, at de har formået at få så meget fokus på egne problemer. Det kan godt provokere mig, når jeg ved, at mange mænd også har store problemer.

- Får du egentlig en betaling for din performance?

- Haha. Nej, nej. Overhovedet ikke. Jeg betaler alt selv - transport og søm. Det eneste, jeg får for det, er hån. Jeg kommer til at få at vide, at jeg er tyk, har en lille tissemand, og er et svin, fordi jeg viser min krop. Havde det været en kvindelig kunstner på min alder, var hun blevet hyldet af alle. Det er også en slags problem, siger Uwe Max Jensen, der under seancen vil læse op af af den yderligtgående, feministiske udgivelse "Scum Manifest" skrevet af den nu afdøde amerikanske feministiske forfatter Valerie Solana. Skriftet er en ganske rabiat affære, der heldigvis aldrig blev populært i bredere kredse - Solana blandt andet for mandekønnets afskaffelse.

Hvor længe Uwe Max Jensen skal stå hamret fast til bjælken, er uvist. Planen er, at han først stopper oplæsningen, når en af de fremmødte i galleriet får nok og med en knibtang trækker sømmet ud af hans forhud igen.

Kunstneren regner med, at værket vil give en to-tre uger med bivirkninger.

- Den får en misfarvning, men så begynder hullet at lukke sammen.