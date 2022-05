Kvinde fra Thy dømt for voldtægt af hjælpeløs mand

HOLSTEBRO: En mandag morgen i september sidste år forsøgte en narkobedøvet mand at sove rusen ud på en lånt sofa i Hurup i Thy.

Det skulle han ikke have gjort, for kvindens 31-årige beboer benyttede hans hjælpeløshed til at knappe hans bukser op og onanere på hans lem uden den store modstand for efterfølgende at gennemføre et tvangssamleje.

Det blev hun ved Retten i Holstebro idømt et år og to måneders fængsel for tirsdag eftermiddag.

Det oplyser sagens anklager Flemming Hother, Midt og Vestjyllands Politi.

Den 31-årige kvindes jævnaldrende mand var også tiltalt i sagen. Ifølge anklageskriftet skulle han have videofilmet seancen med kvindens overgreb på manden.

Men manden blev frikendt.

- Der var en videofilm, og den sammenholdt med forurettedes forklaring om hans forhold til kvinden, var det retten lagde til grund for at dømme kvinden for voldtægt, forklarer Flemming Hother.

Da manden ifølge anklagemyndighedens opfattelse havde stået bag videokameraet var han tiltalt for passivt at have medvirket til voldtægt, men retten frifandt manden.

- Retten lagde til grund, at der måtte være en medgerningsmand, som havde stået og filmet episoden, men man kunne ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed sige, at det skulle have været kvindens mand, lyder det fra anklageren.

Han understreger, at dommen over kvinden er fuldstændig i lige linje med tidligere domme, hvor mænd har voldtaget kvinder, der har været i hjælpeløs tilstand uden at kunne modsætte sig det eller sige fra overfor gerningsmanden.

Flemming Hother kalder sagen meget usædvanlig.

- En ting er, at det er en kvindelig tiltalt i en voldtægtssag - det er selvfølgelig ikke så ofte, vi ser det, noget andet er, at der en video af selve hændelsen. Det er heller ikke så tit, vi ser det, siger anklageren og understreger det ved at tilføje:

- Jeg har i hvert fald aldrig været ude for det før.

Kvinden ankede på stedet dommen til frifindelse - eller formildelse i tilfælde af en ny domfældelse ved landsretten. Om anklagemyndigheden vil kontraanke afgør statsadvokaten i Viborg.