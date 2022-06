Kvinde kastet ud af Beach Buggy - mand anholdt mistænkt for spritkørsel

VRÅ:En 32-årig kvinde er fredag aften blevet indlagt på Aalborg Universitetshospital i kritisk tilstand efter en voldsom ulykke på Saksagervej syd for Poulstrup nær Vrå.

Det oplyser vagtchef Thomas Ottesen, Nordjyllands Politi.

- Kvinden blev af uvisse årsager kastet ud af en Beach Buggy, der kørte med formentlig omkring 80 kilometer i timen. Det betød, at hun pådrog sig alvorlige skader i hoved og på kroppen, lyder det fra vagtchefen.

En 32-årige kvinde pådrog sig alvorlige skader i ulykken med Beach Buggy Foto: Jan Pedersen

Føreren af Beach Buggyen - en 40-årig mand - valgte at køre ind på den nærmeste gård på Sagsagervej, hvor han efterlod kvinden og derefter forlod stedet i bilen.

Den stærkt tilskadekomne kvinde er efterfølgende kørt på Aalborg Universitetshospital med politieskorte.

- Vi sendte med det samme adskillige patruljer til stedet for at få fat i bilens fører, og det lykkedes efter hurtigt arbejde af vore folk på stedet at anholde manden. Og der er mistanke om, at manden var spirituspåvirket, oplyser Thomas Ottesen.Den 40-årige mand blev derfor efter sin anholdelse kørt med på hospital til udtagelse af blodprøve.

- Vi har en bilinspektør på stedet og sammen med forhøringer af blandt andet et vidne, der så ulykken ske, og beboerne på den gård, hvor manden afleverede den tilskadekomne kvinde, skal vi forsøge at få kastet lys over alle de løse ender og dannet os et billede af omstændighederne ved ulykken, forklarer vagtchefen.

De pårørende til den 32-årige kvinde er underrettet om ulykken.