Kvinde kørt til sygehuset efter færdselsuheld

HJØRRING:En kvinde er kørt til undersøgelse på sygehuset i Hjørring, efter et trafikuheld på Frederikshavnsvej i Hjørring.

Nordjyllands Politi fik et alarmopkald klokken 15.52 om et trafikuheld på Frederikshavnsvej ved indkørslen til Horsevang - hvor den lokale politistation i Hjørring ligger.

Her holder en kvinde tilbage for at holde til venstre, da bilen bliver påkørt bagfra.

- Umiddelbart er der ikke personskade, men da kvinde, der bliver påkørt, klager over lidt smerter er hun kørt på skadestuen for lige at blive undersøgt, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

Der er ingen oplysninger om føreren af bilen, der kører op bagi den holdende bil, men vedkommende er ikke kommet til skade og skaderne er derfor kun materielle.