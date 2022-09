Kvinde livsfarligt forbrændt: Nu kommer direktør med advarsel

NORDJYLLAND:Ingen ved, hvor mange danske hjem, der har en biopejs i stuen for dels at bidrage til hyggen -og dels bidrage til at hæve temperaturen en smule i en tid, hvor priserne på energi er på vej op gennem taget.

Sikkert er det, at biopejsen flytter ind i stadigt flere danske hjem, men ifølge en nordjysk producent er der alt for meget skrammel iblandt.

Det øger risikoen for ulykker som den, der for få dage siden sendte en 33-årig kvinde fra Midtjylland på Rigshospitalet med alvorlige forbrændinger over store dele af kroppen.

- Vi opfordrer til, at folk agerer som kritiske forbrugere og kun vælger produkter fra producenter, der er anerkendte og helt tydeligt har fokus på sikkerhed. Du bør også have mulighed for at kontakte producenten direkte ved spørgsmål om korrekt installation og sikker betjening, siger direktør Kjell Thomsen fra virksomheden Decoflame i Vestbjerg nord for Aalborg.

Siden 2008 har Decoflame bygget sine egne patentbeskyttede biopejse op fra bunden. Virksomheden beskæftiger i dag 25 ansatte, omsætter for ca. 30 millioner om året og sælger primært sine produkter på det europæiske marked.

- En biopejs er en god, alternativ varmekilde, og sikkerheden er meget høj hos de seriøse producenter. I forhold til biopejsens stigende popularitet de senere år, hvor der også er kommet en stor import, er det trods alt positivt, at der ikke er sket flere uheld. Hvis folk har forholdt sig kritisk til kvaliteten af deres pejs, behøver de ikke være nervøse, understreger Kjell Thomsen.

Når man snakker biopejse, taler man om både manuelle biopejse og såkaldt elektroniske pejse. Ved de såkaldte åbne systemer i manuelle biopejse befinder bioethanolen sig i en tank, der påfyldes fra toppen. Her kan der skjule sig små flammer i bunden, selvom pejsen tilsyneladende er gået ud.

Og det skal man tage alvorligt, fastslår Kjell Thomsen.

- De gængse sikkerhedsregler er, at en manuel biopejs først må påfyldes, når den er håndvarm og minimum 45 minutter efter, den er gået ud. Det skal producenten og forhandleren oplyse om ved købet og i informationsmateriale, fortæller Kjell Thomsen.

Virksomheden i Vestbjerg forhandler både manuelle og elektroniske biopejse og har aldrig oplevet, at deres produkter har været involveret i brande eller lignende ulykker.

Hvis spørgsmålet om sikkerhed får forbrugerne til at ligge vågne om natten, anbefaler Kjell Thomsen, at køber en elektronisk biopejs. Her forhindrer en række sikkerhedsmekanismer, at der kan opstå brand- eller eksplosionsfare ved fejlbetjening.

- De skrækkelige uheld, man har set, kan ikke ske med en elektronisk biopejs. Ved de åbne systemer vil der altid være en teoretisk fare, men de elektroniske er lukkede systemer, som udelukkende udleder dampene og har en teknologi og en række sikkerhedsforanstaltninger, der automatisk styrer, hvornår det er muligt at påfylde og genstarte dem. forklarer Kjell Thomsen.