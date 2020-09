Kvinde påvirket af sprit og narko: På hasarderet køretur igennem Aalborg og Nørresundby

AALBORG:En 23-årig kvinde var lørdag formiddag på en så voldsom køretur igennem Aalborg og Nørresundby, at politiet anser det som et rent mirakel, at ingen kom alvorligt til skade.

Køreturen er formentlig startet omkring Vesterbro, for Nordjyllands Politi får klokken 10.48 et opkald via 112, hvor en stort Audi A3 i krydset mellem Urbansgade og Vesterbro - ved Tyren - har ramt en anden bil og er flygtet fra stedet med retning mod Limfjordsbroen.

- Vi får sendt melding ud til vores patruljer og flere sætter retning mod området, hvor bilen kan være, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Torben Larsen.

Kort efter får politiet en opringning fra en bilist på Hjørringvej, da der er en stort Audi A3, der slingrer ret voldsomt.

- Kort efter får vi så endnu et opkald via 112, om et trafikuheld ud for Jem & Fix på Hjørringvej. Og her lykkedes det så, at få bilen standset, da hjulene er så beskadigede, at den ikke kan køre videre, fortæller Torben Larsen.

Føreren af bilen viser sig at være en 23-årig kvinde, der er så påvirket af sprut og narko, at hun hænger hen over rattet og politiet ikke kan få nogen klar samtale med hende.

Går fra skadestue til politigården

Da kvinden er meget påvirket, bliver hun taget med til detentionen på politigården i Aalborg, hvor en læge bliver tilkaldt for at komme og tage en blodprøve for senere at kunne fastslå promille, og hvilke stoffer hun har været påvirket af.

- Lægen mener, at hun skal på skadestuen for at blive efter efterset for skader og for ikke at komme til skade i detentionen. Derfor bliver hun hentet af en ambulance her på politigården, fortæller Torben Larsen.

Den unge kvindes udflugt er dog ikke slut endnu, for kort tid efter at hun er afleveret på skadestuen, vælger hun at gå fra sygehuset.

- Kort før klokken 13.30 kommer hun så gående ind her på politigården. Hun er gået fra sygehuset og til politigården og vil gerne tale med en af mine kolleger, så lige nu sidder hun til afhøring her, siger Torben Larsen, der efterfølgende har fået opringninger fra flere bilister, som kvinden har påkørt på turen fra Vesterbro og Hjørringvej.

- Vi ved. at hun har ramt mindst fire biler, og ved Skanseparken er hun kørt hen over et område, hvor hun har torpederet et skilt, siger Torben Larsen.

- Det er et rent mirakel, at der ikke er nogen, der er kommet alvorligt til skade. Kvinden var så påvirket, at hun ikke selv kunne stå, da hun kom ud af bilen. og hun er kørt ind igennem Aalborg og Nørresundby på en lørdag, det er helt utroligt, at der kun er materielle skader, siger Torben Larsen, der ikke vil gætte på, hvad en efterfølgende straf til kvinden kan blive på.