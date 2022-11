Kvinde voldtog mand - og gemte videoen af det på sin mobiltelefon

HURUP/VIBORG:En nu 31-årig kvinde, der er bosat i Hurup, gemte i flere måneder en optagelse af et samleje med en 25-årig mand på sin mobiltelefon. Det skulle hun ikke have gjort, for videoen blev et fældende bevis i en sag, hvor hun blev dømt for at voldtage den 25-årige mand.

Sagen var ved Byretten i Holstebro endt med en dom for "voldtægt ved samleje og andet seksuel forhold end samleje". Dommen lød på et år og to måneders fængsel til den 31-årige kvinde, der dog på stedet ankede dommen til landsretten.

Nu har landsretten så talt, og det endte med en stadfæstelse af dommen fra byretten, oplyser senioranklager Emil Stenbygaard ved Statsadvokaturen i Viborg. Voldtægten af den 25-årige fandt sted på kvindens adresse i Hurup 6. september 2021.

- Kvinden er blevet dømt for at have haft samleje og andet seksuelt forhold til den 25-årige, der var i en tilstand, hvor han ikke kunne give et tilstrækkeligt samtykke til samlejet, forklarer senioranklageren.

Den 25-årige var enten påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer og lå og sov på sofaen i den 31-årige kvindes hjem i Hurup.

Her havde kvinden ifølge anklageskriftet åbnet mandens bukser, onaneret hans lem, hvorefter hun satte sig på den 25-årige mand og på den måde skaffede sig samleje med ham.

I byretten var den 31-årige kvindes mand tiltalt for at have filmet samlejet, men han blev frifundet, fordi byretten ikke fandt det bevist, at det var ham, der havde filmet samlejet.

- Hendes mand var ikke en del af ankesagen i Landsretten. Men på kvindens mobiltelefon blev der ved en ransagning tre måneder efter episoden fundet en video af hele sekvensen, og den video blev et vægtigt bevis i landsretten, da det tydeligt fremgik af videoen, at den 25-årige mand ikke var i stand til at give et tilstrækkeligt samtykke til samlejet, forklarer Emil Stenbygaard.

Han kalder sagen meget usædvanlig.

- Det er meget sjældent, vi ser sager, hvor kvinder er tiltalt for voldtægt af mænd. Jeg har ikke oplevet noget lignende i mine 10 år ved anklagemyndigheden. Det er også usædvanligt, at en video, som kvinden altså havde på sin egen telefon, bliver vendt til at blive et vægtigt bevis i sagen mod hende selv, siger senioranklageren.

I landsretten afgav den 25-årige også forklaring, og han sagde, at han intet huskede fra den aften, fordi han var påvirket af stoffer eller alkohol.

- Det var med til at bekræfte, at han ikke var i stand til at give tilstrækkeligt samtykke til samlejet, forklarer Emil Stenbygaard.

Den 31-årige kvinde nægtede sig gennem hele sagen skyldig og fastholdt, at der ikke var tale om voldtægt. Men hendes ankemuligheder er formentlig udtømte, for hvis sagen skal i Højesteret, skal den være meget principiel, da der var enighed mellem by- og landsretten. Derfor skal procesbevillingsnævnet ind over for at godkende, at sagen kommer i Højesteret.

Og det kan senioranklageren ikke umiddelbart forestille sig sker i dette tilfælde.