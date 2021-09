Kvinder skal forsvare familievalg: Bland jer dog udenom

"Bliv hjemme og pas dit barn!"

Sådan kan den kritik opsummeres, som det nordjysk valgte folketingsmedlem Marie Bjerre og europaparlamentsmedlemmet Linea Søgaard-Lidell - begge fra Venstre - har mødt, efter at de har været med til at skrive en kronik i Berlingske. I kronikken efterlyser de, at kvinder skal blive bedre til at støtte op om de valg, som vi hver især træffer.

Fælles for de to politikere er, at de har små børn og er i toppolitik. Og de møder begge bekymrede spørgsmål og mere eller mindre velmenende - grænsende til direkte ondskabsfulde - kommentarer om deres livsvalg.

- Jeg synes, at politik er helt vildt spændende, og så føler jeg, at jeg går glip af meget ved ikke at være herovre og tage aktiv del i debatterne og få mine synspunkter frem. Det handler både om et behov hos mig selv, men også om en følelse af forpligtelse. Jeg repræsenterer jo alle dem, der har stemt på mig, fortalte Marie Bjerre (V) til Nordjyske tilbage i maj, hvor hun pendlede til København med sin dengang ni uger gamle datter.

Reaktionerne på baggrund af Nordjyskes artikel dengang var overvejende positive. På Nordjyskes facebookside blev Marie Bjerres livsvalg primært mødt med opbakning - selvom der selvfølgelig også var dem, der kritiserede hendes valg.

Men det tyder på, der er blevet skruet op for retorikken - især efter debatten om øremærket barsel til mænd.

I denne uge - altså i 2021 - kunne Ekstra Bladet "afsløre", hvordan Pernille Skipper, Enhedslistens ligestillingsordfører, støtter op om øremærkningen af barsel til mænd - samtidig med at hun ikke selv har holdt barsel, efter at hun blev forældre for anden gang i august. Avisen forsøger altså at påpege en form for hykleri. At man møder mor-udskamning på sociale medier er måske ikke så overraskende, men at et etableret medie bruger sådan en diskurs om en politikers livsvalg er grotesk.

Det er værd at notere sig, at en øremærkning af barslen ikke er ensbetydende med tvang - uanset om øremærkningen gælder mor eller far.

Det er paradoksalt, at der efterspørges flere kvinder i politik - kommunalt såvel som nationalt - og på topposterne i erhvervslivet. Men prisen for kvinder med børn, der træffer valget om at gå efter topposterne er, at de risikerer udskamning - både fra deres eget netværk, på sociale medier - og åbenbart også i etablerede medier. Kvinderne skal have svar klar, når de mere eller mindre direkte bliver anklaget for at være dårlige mødre. Samtidig er det en nedladende tilgang over for de mænd, der så ofte i stedet tager tjansen derhjemme med en lille baby. Udskamningen er giftig for vejen til ligestilling.

Så herfra kan der kun opfordres til, at man blander sig udenom andres livsvalg - og dropper de oftest velmenende, men nedladende kommentarer om andre menneskers familieforhold. Opfordringen gælder også for vi såkaldte karrierekvinder, som skal respektere og bakke op om andre kvinders behov for at blive hjemme ved børnene så lang tid som muligt.