Kvinder søges til forskning

HJØRRING: Regionshospitalet i Hjørring søger kvinder i alle aldre til banebrydende forskning i urinbakterier. Det er afdelingslæge og urogynækolog Louise Arenholt, der vil forsøge at afdække sammenhængen mellem en række kendte kvindesygdomme og de bakterier, der findes i kvinders blære, skede og tarm. Projektet er i gang, men der mangler stadig 40 kvinder ud af i alt 100.

- Det er for, vi kan være sikre på at måle det rigtige. Og jo flere kvinder vi har med jo større er sandsynligheden for, at vi finder det rigtige resultat.

Teorien er at de gode bakterier i urinen beskytter blæren mod for eksempel blærebetændelse, overaktiv blære og en lang række andre sygdomme, som hyppigst ses hos kvinder efter overgangsalderen.

Læge er selv testperson

Til forskningsprojektet har Louise Arenholt brug for kvinder med raske blære. Kvinderne skal kun én gang ind på sygehuset. Først udfyldes der et spørgeskema, og så skal kvinderne have lagt et kateter op i urinblæren og podes fra endetarmen og skeden.

- Jeg har selv prøvet det, fordi jeg også er testperson og det gør ikke ondt, forsikrer Louise Arenholt.

Derudover skal der laves afføringsprøver, som forskerholdet kommer og henter hjemme ved kvinderne.

I følge urogynækologen, så har 20 procent af alle kvinder mindst én gang om ugen problemer med at nå på toilettet i tide. Men hele 75 procent af kvinderne søger ikke læge, for at få hjælp.