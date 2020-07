Lad dåsebajeren stå og mobilen ligge: Kør bil, når du kører bil

Tænk sig. Har man i arbejds-, privat- eller ferieøjemed trillet på de nordjyske veje, har man siden onsdag kunnet støde på 51 farlige trafikanter.

Mindst. For det er det antal bilister, som er gået i nettet i forbindelse med Nordjyllands Politis omfattende spritrazziaer. Hvor mange, der har undgået at blive snuppet, kan man kun gisne om, men det gør kun sagen værre og mere utryg. Og som politikommissær Thomas Ottesen, operativ leder af Færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi, siger: ”Vi må bare konstatere, at resultatet er beskæmmende”.

Ret har han. Trist og skræmmende er det, at det for mange bilister stadig ikke er en giftig cocktail at mikse alkohol og/eller stoffer med kørsel. Det er ikke kun farligt for dem selv, også medpassager og medtrafikanter risikerer liv og førlighed på grund af den manglende ansvarlighed.

Hvad er løsningen? Lavere promillegrænser som i de øvrige nordiske lande, hvor den ligger på 0,2 mod danske 0,5, er en mulighed, og sanktioneringen kan der altid reguleres på. Mon ret mange tør satse, hvis bilen konfiskeres eller kørekortet ryger, hvis promillen er over 0,5?

Straf er én mulighed. En anden er fortsat holdningsbearbejdning og oplysning. Starter man med sig selv - og de signaler, man sender til familie, venner og arbejdskolleger vedrørende det at være en ansvarlig trafikant, er man med til at præge udviklingen til det positive. Om end tidshorisonten er langsigtet og virkningen ligeså.

Men ansvarligheden kan inviteres med som passager allerede næste gang, man sætter sig til rattet eller styret i form af agtpågivenhed og tålmodighed:

Er man klar i hovedet - udhvilet og upåvirket af alkohol eller andre slørende midler - er reaktionstid og køreegenskaber alt andet lige på plads. Og lader man mobiltelefonen ligge undervejs, stiger fokus også på det, det handler om: Nemlig at køre bil (80 km/t svarer til godt 20 meter i sekundet, så der skal ikke mange sekunders kig på mobilen til, før man havner i modsatte vejbane eller oppe i bagsmækken på bilen foran). Her kan man igen tænke, hvad det ville betyde for trafiksikkerheden, hvis brug af mobil undervejs ville koste kørekortet, som det er tilfældet i Italien.

Tålmodighed er en dyd - og det gælder også i trafikken. Kom af sted lidt før, så foden kan løftes fra speederen, dumme overhalinger undgås og irritation over ”alle de andre” kan afværges. Reelt giver hastværk på vejene ikke mange vundne minutter, mens øgede risici og stress er en sikker gevinst

Ret beset handler det ganske enkelt om at tage ansvar og vise hensyn til sig selv og de andre. God tur.