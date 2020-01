Lad det sne: Se læsernes bedste billeder af sne - eller det, der ligner

Vinterhvidt ”forsvundetvejr” er måske en mere passende betegnelse, men når selv moskovitterne må spejde forgæves efter sneen, er der ikke noget at sige til, at vi her i Nordjylland ikke har sne på kælkebakkerne.

Nu stod der jo ingen steder, at det hvide behøver at være sne, og dagens indsendere har været kreative med billeder af vinteralternativer i form af rim, frost og skum. Og så er der dem, der har fundet gamle snebilleder frem fra skufferne. Mange fra 2010, hvor landet var dækket af sne fra november til marts. Der er også de heldige, der har været på ferie i denne vinter med ski på pisterne, ak ja.

17































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Alting har en bagside siger man. Bagsiden, eller derrière, som det meget pænere hedder på fransk, er den bageste eller bortvendte side af noget. Vi snakker bagvendt og vender bagsiden fremad, når næste uges fototema er ”Bagside”.

Reglerne fremgår af faktaboksen.

Ugens vinder af to biografbilletter er: Mogens Ingemannsen, Brønderslev.