Lad være med at forvanske kritisk holdning til koranlov

Efter endnu en sommer med rekordhøje temperaturer og sjaskvådt vejr - og senest synet af et så godt som stendødt indre hav - kunne man godt have visse forventninger til, at tidens meget alvorlige klima- og miljøudfordringer ville fylde godt op i statsminister Mette Frederiksens åbningstale forud for endnu et år i Folketinget. Måske endda fylde det meste.

Sådan blev det på ingen måde.

Klima og miljø blev berørt, men mest i forbifarten og i ret overordnede vendinger. For der skulle også være plads til en ordentlig luns, hvor statsministeren kunne få lejlighed til at give den i sin velprøvede og elskede rolle som moralens vogter.

Det handler om Aula, som politikerne selv har udstyret forældre til skolebørn med - og som de åbenbart har misbrugt til at underminere folkeskolelærerens autoritet.

"Vi bliver da nødt til at forholde os til at den tid, der går med at dokumentere og sende referater til os forældre. Den tid kan så ikke bruges på at forberede undervisningen. Eller til at være sammen med børnene".

Sådan lød det fra statsministeren - her næsten 10 år efter en såkaldt reform, der har efterladt en ganske alvorligt ramponeret folkeskole, fyldt med frustrerede lærere, der - af mange andre grunde end Aula - har mindre tid end før til at forberede sig ordentligt, fordi det i sin tid i mistænksomhedens navn har været yderst vigtigt at "normalisere" folkelærernes arbejdsdag.

Så hvem er det egentlig, der har undermineret folkeskolelærerne? Forældrene og kun forældrene?

Men noget af det mest angribelige i statsministerens åbningstale optræder som et svirp til sidst i et langt, tilsyneladende gemytligt forløb om dialekter - og i det hele taget om, hvordan vi taler, også til hinanden.

Herfra forsvinder talen ned ad et sidespor om, at "Danmark er et land, der taler med en stor røst i resten af verden" - og at vi på mange måder går forrest. Frem til konklusionen: "I flere århundreder har kampen for demokrati og ytringsfrihed handlet om menneskers ret til frit at tale, tænke og skrive".

Med tilføjelsen: "Hvornår kom vi dertil, at selv forstandige intellektuelle nu forsvarer retten til at brænde andres bøger?".

Og sådan blev alle dem, der har umådeligt svært ved at se fidusen i at indføre så alvorlige indskrænkninger af ytringsfriheden, som den såkaldte "koranlov" om straf for utilbørlig omgang med andres hellige relikvier, uden videre rodet sammen med de yderst få, der jubler ved synet af endnu en koran, som går op i flammer i hænderne på blandt andre Rasmus Paludan.

Med sådan en konklusion - så yderst kluntet en sammenblanding - vil man se stort på nuancer.

Hvis kritisk holdning til "utilbørlighedsloven" er det samme som at gå ind for, hvad eksempelvis Rasmus Paludan foretager sig og står for, har man helt bevidst opgivet at se forskel og bliver ved med at spille på den ugidelige holdning om selve det angribelige i i det hele taget at gå og brænde bøger. Som om dét ikke godt kan indgå i en overordnet protest mod eksempelvis et aldeles afskyeligt kvindesyn i lande med formørkede regimer.

Efter dén sammenblanding - hvor "selv forstandige intellektuelle" med et fingerknips sendes over på samme side som Paludans - bliver det endnu sværere at tage alvorligt, når en politiker næste gang påstår, at en spørger er i gang med at forvanske den pågældende politikers handlinger eller holdninger.

For politikere kan tydeligvis også finde ud af at forvanske i en åbenbart højere sags tjeneste.