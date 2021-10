Narkoselæge svindlede for flere millioner: Har tidligere fået fagligt påbud i Nordjylland

NORDJYLLAND:En narkoselæge, der ifølge TV 2 er politianmeldt for at svindle for 7,5 millioner kroner, har tidligere været i myndighedernes søgelys. Han har fået kritik for ikke at sørge for tilstrækkelig overvågning, når patienter lå til opvågning efter narkose.

Nordjyske beskrev i 2017 hvordan en 3-årig dreng fik hjertestop og blev hjerneskadet efter et simpelt indgreb hos en øre-næse-halslæge i Brønderslev. Narkoselægen, der bor på Sjælland, bistod den nordjyske øre-næse-halslæge under indgrebet, hvor drengen var bedøvet, mens han fik lagt dræn i højre øre. Efter operationen, der varede ganske få minutter, blev drengen efterladt på en opvågningsstue uden opsyn.

Der var hverken opsat elektronisk måleudstyr eller personale til stede på opvågningsstuen til at holde øje med drengen. Drengens far forsøgte forgæves at slå alarm, da sønnen begyndte at blive blå i ansigtet, men da personalet omsider reagerede, havde drengen hjertestop og blev kørt med udrykning til sygehuset i Aalborg, hvor han blev lagt i respirator. Lægerne konstaterede efterfølgende, at hans hjerne havde taget varig skade.

TV 2 har nu afdækket, hvordan den pågældende narkoselæge fra 2010 til 2019 har faktureret regionerne Nordjylland, Hovedstaden og Sjælland for alt for høje beløb, når han skulle tage sig betalt for at lægge patienter i narkose. Altså netop i den periode, hvor han bistod øre-næse hals-lægen ved den fatale operation i Brønderslev.

Burde vide bedre

Efter den tragiske sag i 2017 blev den nordjyske øre-næse-hals-læge som klinikejer gjort ansvarlig for, at drengen ikke blev overvåget tilstrækkeligt, og blev i lighed med en sygeplejerske sat under skærpet tilsyn i et år.

Narkoselægen, der nu er politianmeldt for svindel, blev tildelt et såkaldt "fagligt påbud" af Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderede, at hans adfærd var til fare for patientsikkerheden. Han blev pålagt, fremover at "anvende overvågning med saturationsmåler (iltmætningsmåler, red.) og sikre klinisk observation, til patienten er vågen og relevant".

Narkoselægen burde ifølge styrelsen kende reglerne, da de blev indskærpet for ham allerede under et besøg i 2015 på en øre- næse- halsklinik på Sydsjælland, som lægen også var tilknyttet. Dengang pointerede styrelsen vigtigheden af at holde øje med patienter, der har været i narkose.

Den skrappe sanktion i 2017 blev udløst, fordi narkoselægen overfor styrelsen gav udtryk for ikke at have forstået sagens alvor. Under en samtale om den hjerneskadede dreng i Brønderslev oplyste narkoselægen, at han ikke rutinemæssigt sikrer, at børn overvåges efter indgreb - og at han "ikke havde til hensigt at ændre den praksis". Den melding var med til at bestyrke Styrelsen for Patientsikkerhed i, at det var nødvendigt med et fagligt påbud til lægen af hensyn til fremtidige patienters sikkerhed.

Narkoselægen gav overfor styrelsen udtryk for, at det efter hans opfattelse var ejeren af klinikken og ikke ham, der skulle have sikret, at der var personale tilstede under opvågning.

Ryster regionsrådsformand

Sammenfaldet mellem narkoselægens rolle i sagen fra Brønderslev og den verserende politianmeldelse ønsker Region Nordjylland ikke at gå dybere ind i, men henviser til afgørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Men regionsrådsformand Ulla Astman (S) lægger ikke skjul på at "det får de små hår til at rejse sig", når hun hører, at lægen, der ifølge anmeldelsen har snydt sig til for store honorarer, samtidig har fået skarp kritik for udførelsen af sit arbejde.

- Det ryster mig, at der tilsyneladende er tale om svigt ikke alene i kvaliteten af afregningerne, men også i kvaliteten af arbejdet med patienterne, siger Ulla Astman.

Narkoselægen bor på Sjælland, men har arbejdet på en lang række speciallægeklinikker i ind- og udland, hvor han møder op for at stå for narkosen, når patienter skal have foretaget indgreb. Ifølge TV 2's oplysninger, har regionerne politianmeldt lægen, fordi han har opkrævet højere beløb for bedøvelser, end han havde krav på - ifølge lægen fordi han har misforstået overenskomsten. Ifølge TV 2's oplysninger mener regionerne, at han også har opkrævet penge for bedøvelse af patienter, som ikke er blevet opereret.

Nordjyske har talt med narkoselægen for at få en kommentar til sagen, men han ønsker ikke at udtale sig og henviser til sin advokat. Det har ikke været muligt at finde frem til advokaten, som tidligere har afvist at udtale sig til TV 2.

Vil betale tilbage

Ifølge TV 2 er der tale om "den største sag om lægesvindel, der nogensinde er set" herhjemme.

Regionernes samlede tilbagebetalingskrav lyder på 7,5 millioner kroner - alene for 2016-2018 drejer det sig for Region Nordjyllands vedkommende om 776.000 kroner.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, det drejer sig om skatteborgernes penge og det er uforståeligt, at det kan forekomme, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

- Lægens opførsel er et kæmpe tillidsbrud i forhold til de aftaler, der er mellem regioner og privatpraktiserende speciallæger, og det er med til at skabe mistillid til alle de andre, siger Ulla Astman.

Lægen har ifølge TV 2 indvilget i at tilbagebetale knap to millioner kroner - de resterende 5,5 millioner kroner, der indgår i anmeldelsen, afviser lægen ifølge TV 2 at betale tilbage, med henvisning til at "det er nogle tekniske og overenskomstmæssige ting, som ligger til grund for det". Ifølge TV 2's oplysninger mener lægen, at sagerne om de sidste 5,5 millioner kroner er forældede.

Nordsjællands Politi har bekræftet over for TV 2, at de har modtaget en politianmeldelse af lægen, men de har ikke indledt nogen efterforskning endnu, da sagen “afventer en ledig efterforsker”.

