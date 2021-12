Længere ventetid på ambulancer: Her er tre årsager

NORDJYLLAND:Julemåneden er altid en travl tid - hvad enten det nu handler om de private husholdninger, de forretningsdrivende, restauranterne - eller som i dette tilfælde ambulancerne.

For det har været en travl weekend for Falcks mange ambulancer i Nordjylland. Det bekræfter Kjeld Brogaard, der er er regionsdirektør for Falck i Nordjylland.

- Vi har haft en særdeles travl weekend, og det har givet ventetid for nogle patienter. Det kan vi kun beklage, kommer det helt ærligt fra regionsdirektøren.

Han giver flere begrundelser for, at travlheden har ført til længere responstider:

- Vi har normalt travlt i december. Trods restriktioner, så har folk været til julefrokoster, og det giver altid en del ekstra ambulancekørsel. Dertil kommer snestormen, som naturligt har ført til flere uheld og faldulykker end normalt, og som har gjort vejene sværere fremkommelige - også ind i weekenden. Og det har naturligvis påvirket responstiden. Det tager simpelthen længere tid at komme frem og tilbage ude på vejene. Så den snestorm kom meget ubelejligt ind oveni en i forvejen travl tid, konstaterer Kjeld Brogaard.

Udover de to grunde til længere ventetid på ambulancerne her i starten af december nævner regionsdirektøren et tredje forhold:

- Vi skal jo ikke køre ambulancekørsel i Nordjylland efter 1. april næste år. Det har betydet, at vi har haft sværere ved at tiltrække personale til at køre med ambulancerne, så vi har lige nu en del ubesatte stillinger som bl.a. ambulanceførere, forklarer Kjeld Brogaard uden at kunne sætte et eksakt tal på antallet af ubesatte stillinger.

Hvis ikke folk kan få en aftale med regionen om fortsat ansættelse efter 1. april, kan han sådan set godt forstå, at folk vælger et job hos Falck fra på nuværende tidspunkt.

Regionsdirektøren kan ikke sætte noget præcist tal på, hvor meget længere folk i gennemsnit har måttet vente længere i weekenden end normalt.

- Men der har helt klart været længere ventetid, og det er vi kede af. Men vi er også nødt til at prioritere opgaverne, så de akutte opgaver løses først med den kapacitet, der nu en gang er til rådighed. Det betyder så, at ikke akutte patienter har måttet opleve længere ventetid end normalt, og det beklager vi selvfølgelig, fastslår Kjeld Brogaard, der har et lønligt håb om, at sneen smelter - hurtigt.

Fra skadestuen på Aalborg Universitetshospital lyder det også, at det har været en særdeles travl tid efter snestormen 1. december.

Her kan der dog heller ikke sættes tal på travlheden. Men ligesom fra regionsdirektøren hos Falck lyder det, at julefrokoster og vejrliget lige har lagt noget ekstra til arbejdsbyrden de seneste dage og i weekenden i forhold til en normal dag.