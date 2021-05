Læsø – Edens corona-have

Det nordjyske ø-samfund er på vej til at blive et vaccinemæssigt smørhul, efter at Sundhedsstyrelsen har givet grønt lys til dispensation til ø-samfund fra den ellers fastlagte fremgangsmåde, hvor det sker i alders-klumper.

Omkring 350 Læsø-borgere i alderen 50-64 år er allerede inviteret til at blive vaccineret i denne uge, men mandag besluttede Region Nordjyllands Forretningsudvalg at fremrykke vaccinationsindsatsen, så de resterende ca. 350 Læsø-borgere fra 16-49 år kan vaccineres i samme omgang.

På den måde spares både transport og logistik, ligesom mængden af vacciner er så lille, at det reelt ikke kommer til at påvirke udrulningen i resten af Nordjylland.

Men hvorfor overhovedet vaccinere, når der ingen smittede er? Ja, nu giver det jo generelt mening at vaccinere inden smitten spreder sig. Samtidig er Læsø et samfund med stor turisme i især sommermånederne. Det er nu ikke pointen her, men den vender vi tilbage til.

Det giver rationelt set kun mening at samle vaccinationen af øens beboere i én omgang. Og da man ikke kan stille nogen dårligere end den landsdækkende plan, er det naturlige valg at rykke de yngre øboere frem i køen. Man kan da kun glæde sig over, at vi er en del af et samfund, som nogle gange overrasker sine borgere positivt.

Vigtigst er det dog, at Læsø på den måde bliver beviset på, at systembureaukratiet ikke er totalt. At fornuft og pragmatik faktisk har sin plads, også i offentlige systemer. Miraklernes tid er ikke forbi! Havde man holdt sig stramt til planen, havde det været både dyrere og langsommere.

Dette er en kæmpe hyldest til de embedsmænd m/k, som er trådt et skridt tilbage og set intentionen med planen, fremfor bare planen og instrukserne. Og til de politikere, som har været lydhøre og truffet den eneste rigtige og fornuftige beslutning. Et eksempel til efterlevelse andre steder, hvor systemet tjener os alle.

Man får helt lyst til at besøge Læsø denne sommer.