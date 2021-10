Læsøs kommunaldirektør boede i ulovligt skur: En sag om inhabilitet, politianmeldelse - og en mystisk afsked

Når man får en løn, der ligger et pænt stykke over en million kroner om året, hører det formentlig til sjældenhederne, at man bruger adskillige nætter i et gammelt skur på under ti kvadratmeter. Men sådan har situationen været for Peter Pietras, der er kommunaldirektør på Læsø. Tegning: Jens Schmidt-Andersen