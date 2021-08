Landmænd kan ikke nå at høste, men minister står fast: - Tiden er ikke til at gå på kompromis med vandmiljøet

NORDJYLLAND:Fredag skal alle landmænd være færdige med at høste og have sået såkaldte efterafgrøder, hvis de ikke skal risikere at blive trukket i gødningskvoten til næste år.

Det er dog et problem mange steder i landet og særligt i Nordjylland, hvor korn og andre afgrøder er lidt længere om at blive moden til høst.

I ugens løb har landmænd over hele landet appelleret til landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn (S) om at udskyde deadline for såning af efterafgrøder, da regn i år har gjort det ekstra svært at få høsten i hus.

Men den appel er blevet afvist af ministeren. Det skriver Landbrugsavisen.

Ministeren kan godt forstå landmændenes frustration. Og det er er vanskeligt at arbejde med uforudsigelige vejrforhold, når man skal have det bedste ud af sine afgrøder.

Men i et skriftligt svar til landbrugsmediet henholder ministeren sig dog til nye regler fra 2019, der gør det muligt at så efterafgrøder frem til 7. september - dog mod et træk i gødningskvoten.

- I stedet for tidligere meget stramme skæringsdatoer har landbrugerne derfor fra den 20. august mere end to uger ekstra til at så deres efterafgrøder frem til den 7. september, lyder det fra ministeren, der fortsætter:

- Miljøgevinsten er ubetydelig ved at så efterafgrøder, hvis man sår senere. Modellen giver landmændene den bedst mulige fleksibilitet, og tiden er ikke til at gå på kompromis med vandmiljøet.

I 2015 gav daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen dispensation til at så efterafgrøder senere på grund af dårligt vejr.

Høster omkring to uger senere

Efterafgrøder er planter, der opsamler det kvælstof kornet på marken ikke har brugt, og sørger for, at det ikke bliver udvasket til vandmiljøet.

- Ideen er egentlig god både for miljøet og for landmanden, som får opsamlet kvælstof, der er tilgængeligt for næste års afgrøde, men det er noget galt med fastlægning af datoen, siger planteavlskonsulent og teamkonsulent i Agri Nord, Poul Madsen.

Han er dog imod fastlægning af datoen, da det er svært at overholde på grund af, at vejret kan skifte fra år til år.

Herudover betyder Nordjyllands nordlige beliggenhed, at høsten foregår 10 til 14 dage senere end i resten af landet.

Dybt problematisk

Ministerens svar bliver da også modtaget med skuffelse i landbruget.

- Jeg synes, det er dybt problematisk, at vi nu bliver straffet for, at det har regnet i høsten. Vi står med vådt korn, der ikke er klar til at blive høstet, så vi kan så efterafgrøder, og mange steder, som her på egnen f.eks., er man ikke en gang halvt færdige, siger Landbrug & Fødevarers formand Søren Søndergaard til Landbrugsavisen.

Han driver selv landbrug mellem Vejle og Billund.

- Jeg kan ikke komme i tanke om andre erhverv, hvor man bliver straffet på grund af vejret. Vi skal dels tørre en masse vådt korn, men også trækkes i gødningskvote, det er problematisk, siger han.

Vil have et virkelighedstjek

Flere landmænd har været ude og argumentere for, at en skæringsdato for såning af efterafgrøder skal afskaffes.

En af dem er René Lund Hansen, bestyrelsesmedlem i Agri Nord og formand for planteavlsudvalget.

- Jeg foreslår, at datoen for efterafgrøder erstattes med et virkelighedstjek. Det var meget bedre at kontrollere efterafgrødernes vækst længere henne på efteråret, så landmanden kan etablere dem, når marken er tjenlig, så han kan få lavet et ordentligt resultat, siger René Lund Hansen.