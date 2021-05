Landmænd skal tage stilling til kæmpe fusion: Kan blive Danmarks største

THISTED:Landmænd i Thy er sammen med kollegaer syd for Limfjorden nu klar til at stemme om de sammen skal danne landets største landboforening med 1700 medlemmer.

Mandag 31. maj er udset som dagen, hvor medlemmerne af LandboThy, Landboforeningen Limfjord og og Lemvigegnens Landboforening skal afgøre, om de vil følge bestyrelsernes indstilling og fusionere de tre foreninger til landets største landboforening med både forening og rådgivning.

Det skriver Landbrugsavisen.dk

Bestyrelserne i de tre landboforeninger har siden februar undersøgt muligheden for at arbejde hen mod en fusion, og nu har de tre foreninger altså meldt ud, at tre generalforsamlinger samme dag - 31. maj - skal tage stilling til spørgsmålet.

Fusionen vil være gældende fra 1. januar 2021.

Den måske kommende landboforening har allerede fået navnet Fjordland.

Der skal forsat være rådgivningscentre i Skive, Thisted og Lemvig. Fjordland vil få cirka 200 medarbejdere, 1700 aktive medlemmer og 6500 kunder.

De tre foreninger har en samlet omsætning på 150 millioner kroner.

Den nuværende formand for LandboThy, Henrik Galsgaard, bliver formand for den samlede forening, såfremt fusionens vedtages.

Landboforeningen Limfjord og LandboThy afholder hver deres generalforsamling den 31. maj, mens Lemvigegnens Landboforening afholder generalforsamling den 17. maj og en ekstraordinær generalforsamling den 31. maj.