Landskendt rotte er slået ihjel - butikken holder dog lukket

AALBORG: Torsdag havde Kvickly Vestbyen på Dannebrogsgade i Aalborgs vestby, et ubehageligt besøg.

En rotte var kommet ind i butikken.

En kunde fik filmet rotten, mens den løb hen over reolen med bland-selv-slik, og filmen blev delt på Instagram af influencer Anders Hemmingsen, der har 1,1 millioner følgere.

Rotten er dog fanget og aflivet, fortæller varehuschef Tommy Vestergaard.

- Vi fik den fanget og slået ihjel torsdag aften. Vi havde hele tiden styr på, hvor den var henne i butikken, siger han.

Han forventer, at det er en såkaldt "strejfer", der kan være kommet ind ad butikkens vestligste indgangsdør.

- Vi har haft sporhunde inde i butikken, og vi har haft melspor hele natten, og vi har ikke oplevet spor eller fært af andre rotter, fortæller Tommy Vestergaard.

Kvickly og postudleveringen holdes dog lukket fredag.

- Vi er igang med at gøre rent. Alle fødevarer uden emballage, som rotten kan have været i nærheden af, bliver kasseret, og så bliver der gjort grundigt rent. Herudover har vi lagt nye melspor ud i butikken for at være helt sikker på, at der ikke er andre rotter, siger varehuschefen, der forventer, at butikken åbner igen lørdag morgen.

- Med mindre vi finder spor af andre rotter, er vi klar til at åbne i morgen tidlig.

Han tager det stille og roligt omkring, at besøget blev filmet og delt med 1,1 millioner andre.

- Der er jo ikke noget at gøre ved, at en rotte kommer ind i butikken, men vi skal sikre, at der ikke er andre, og at der bliver gjort rent og fødevarer bliver kasseret, siger han.