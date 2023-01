Landsret ophæver navneforbud i nordjysk sag om insiderhandel

AALBORG:Navneforbuddet i en nordjysk sag om insiderhandel er nu ophævet. Det oplyser Vestre Landsret.

Dermed kan medier nævne navne på de to tiltalte i sagen, som er erhvervsmændene Søren Enggaard og Flemming Fuglede Jørgensen.

Da sagen begyndte, var der ikke navneforbud i sagen, men Retten i Aalborg nedlagde efterfølgende navneforbud i sagen. Det er nu ophævet af Vestre Landsret.

Ophævelsen kommer, efter at Nordjyske og andre medier kærede byrettens beslutning om at nedlægge navneforbud.

Vestre Landsret skriver:

"Under disse omstændigheder sammenholdt med, at sagen angår økonomisk kriminalitet af væsentlig samfundsmæssig betydning, herunder tilliden til kapitalmarkederne, og henset til pressens mulighed for at skrive meningsfuldt og dækkende om sagen, vejer den offentlige interesse tungere end den krænkelse, de tiltalte vil blive udsat for ved en ophævelse af navneforbuddene. Landsretten ophæver derfor navneforbuddene."

Telefonsamtale blev for højlydt

En lidt for højlydt telefonsamtale og et efterfølgende mistænkeligt aktiekøb fik sagen, hvor Søren Enggaard risikerer at få en fængselsdom, i gang.

Udover den 76-årige storentreprenør, der er en del af Enggaard-familien, omfatter sagen den nordjyske storbonde og godsejer Flemming Fuglede Jørgensen.

Han var medlem af bestyrelsen i Alm. Brand, da han torsdag 10. juni 2021 på færgen mellem Aarhus og Odden snakkede i telefon med Søren Enggaard.

Her fortalte Flemming Fuglede Jørgensen, ifølge NSK (tidligere kendt som Bagmandspolitiet, red.), i strid med loven om Alm. Brands forestående køb af konkurrenten Codans danske aktiviteter.

Senere samme dag købte Søren Enggaard Alm. Brand-aktier for 981.260 kroner. Først dagen efter blev Alm. Brands køb af Codans danske aktiviteter meldt ud til fondsbørsen.

NSK vil ifølge tiltalen, som Nordjyske har fået aktindsigt i, have Flemming Fuglede Jørgensen idømt en bødestraf og sendt Søren Enggaard i fængsel for insiderhandel.

Insiderhandel og intern viden Når en person har en informationsfordel i form af intern viden , som personen udnytter ved f.eks. køb eller salg af et finansielt instrument (f.eks. aktier), eller når en person deler sin informationsfordel ved at give et tip til en anden person, er der tale om insiderhandel.

, som personen ved f.eks. køb eller salg af et finansielt instrument (f.eks. aktier), når en person sin informationsfordel ved at give til en anden person, er der tale om insiderhandel. Eksempel: Et bestyrelsesmedlem i en finansiel virksomhed får (intern) viden om, at virksomheden næste dag vil offentliggøre et køb af en anden finansiel virksomhed. Inden offentliggørelsen tipper bestyrelsesmedlemmet pr. telefon en bekendt om den interne viden, og vedkommende skynder sig at købe aktier i virksomheden i forventning om, at kursen vil stige, når købet bliver offentliggjort.

Det er ikke afgørende, at en person har forstået, at han har videregivet intern viden. Det har heller ikke betydning, om insiderhandlen har resulteret i en gevinst.

Både bestyrelsesmedlemmet og hans bekendt har handlet ulovligt.

Insiderhandel straffes med op til 1 år og 6 måneders fængsel - i grove tilfælde med op til seks års fængsel.

Iden konkrete straffesag er én person tiltalt for ulovligt at have videregivet intern viden, en anden for ulovligt at have opkøbt aktier på baggrund af den interne viden (insiderhandel). Finanstilsynet VIS MERE

Startede på færge

Sagen begyndte at rulle i juni 2021 i Jyllands-Posten.

Her fortalte én af mediets erhvervskommentatorer om en oplevelse, han havde haft i business lounge ombord på Molslinjens færge mellem Sjælland og Jylland.

Kommentatoren overhørte en samtale ombord på færgen, hvor en mand havde oplysninger, han gerne ville videregive om en virksomhed, han sad i bestyrelsen i. For næste dag ville de offentliggøre købet af en konkurrents aktiviteter i Danmark.

Der var - ifølge NSK - tale om en samtale mellem Søren Enggaard og Flemming Fuglede Jørgensen.

Der er også kun en tiltalt for insiderhandel i sagen, Søren Enggaard. Han er tiltalt for at have udnyttet tippet om at købe aktier i det opkøbende - Alm. Brand - selskab.

- Sagen er efterforsket af NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet, som har afløst Bagmandspolitiet i sager om alvorlig økonomisk kriminalitet, red.) og blev anmeldt 15. december 2021 af Finanstilsynet, hvorefter NSK iværksatte en efterforskning, har NSK oplyst til Nordjyske.

Flemming Fuglede Jørgensen er tiltalt for at have videregivet intern viden til Søren Enggaard, der er tiltalt for insiderhandel. For det kræves han idømt en bødestraf for videregivelse af intern viden.

Søren Enggaard stod tidligere bag betonelementfabrikken Ambercon, som han overtog i 1974 fra sin far, Asger Enggaard, og ejendoms- og entreprenørselskabet Søren Enggaard A/S, men han afhændede sine interesser i de to virksomheder ved årsskiftet uden nærmere forklaring.

Flemming Fuglede Jørgensen, der i offentligheden blev kendt som formand for Bæredygtigt Landbrug, ejer gården Borupgård ved Ingstrup sammen med sønnen Peter. Han har også et gods i det centrale Frankrig, Chateau de Villejovet, og derudover købte han i 2020 herregården Christiansdal tæt på Børglum Kloster. Den var sat til salg for knapt 51 millioner kroner.