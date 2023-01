Landsretten frifinder 28-årig for at planlægge skoleskyderier

VIBORG:Tilbage i februar 2022 blev en 28-årig mand dømt skyldig i drabsforsøg, da han ifølge et enigt nævningeting havde planlagt flere skoleskyderier i Østjylland.

Han blev dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling.

Den dom endte han dog med at anke, hvilket har ført til, at Vestre Landsret onsdag har ændret den. Det skriver DR.

Her fandt et ikke-enigt nævningeting nemlig, at han ikke var skyldig i forsøg på manddrab.

Det har de gjort op baggrund af, at den 28-årige hen over planlægningen flytte sit fokus fra at planlægge et skoleskyderi til at tage sit eget liv. Retten finder det tvivlsomt, hvorvidt han fortsatte med at planlægge skoleskyderi efter 2018.