Lars sad otte timer i venteværelse med ondt bagi

AALBORG:Det var mere overlevelse, end det var tålmodighed, der fik Lars Thorup fra Nørager gennem de fire dage, han blev sendt ud og ind af akutmodtagelsen for kirurgiske indgreb på Sygehus Syd i Aalborg.

Han brugte nemlig over 21 timer på at vente henover tre dage. De fleste af timerne var i fastende tilstand.

Lars Thorup har i over tre år kæmpet med pilonidal cyster, der på godt dansk er bylder mellem ballerne, som i kronisk tilstand kun kan bekæmpes kirurgisk. Han er allerede blevet opereret for det tre gange, men denne gang var oplevelsen værre end de andre gange.

Det hele startede mandag 5. september, fordi den nuværende byld gjorde det umuligt at sidde ned. Lægen udskrev penicillin og sagde, at de skulle se tiden an. Lars tog derfor på arbejde dagen efter, men fik det skidt i løbet af dagen.

Lars er blevet opereret for pilonidal cyster tre gange før, men der har processen været mere ligetil. Foto: Claus Søndberg

- Jeg endte med at tage en time tidligere hjem, hvor jeg tog min temperatur og kunne se, at jeg havde feber. Så jeg ringede til min læge, som sendte mig direkte på skadestuen for at blive opereret, siger han.

Lars ankom til akutmodtagelsens afsnit A, der tager sig af akutte kirurgiske indgreb, klokken 16.30. Her ventede han en time, før han blev undersøgt og fik en sengeplads. Her lå han indtil klokken 23.15, hvor en læge kom for at tilse ham.

- Der var lige gået hul på bylden, men lægen konstaterede, at der var behov for, at den blev opereret. Hun skulle lige finde ud af, om der var tid hen over natten, men hun kom tilbage en halv time senere og bad mig komme tilbage klokken 10 dagen efter - fastende, fortæller Lars.

Det gjorde han så. Han sad i venteværelset en time, hvorefter han blev undersøgt, fik en operationskittel og en sengeplads. Her lå han så og ventede. Klokken 14 kom der en sygeplejerske forbi og lagde et drop med saltvand for at sikre sig, at han ikke dehydrerede. 16.45 kom der igen en sygeplejerske ind. Hun bad Lars om at møde op klokken 8 igen dagen efter. Fastende igen.

Otte timer i venteværelset

Lars mødte altså igen op i venteværelset torsdag morgen. Han blev han ligesom de to tidligere dage undersøgt efter en time, men ellers sad han bare i venteværelset indtil klokken 16, hvor han var ved at have fået nok.

- Torsdag var en ekstremt dårlig dag. Jeg havde ondt i røven, så det var umuligt at sidde på en stol i venteværelset i otte timer. Jeg havde samtidig dårlig ryg, så der var også noget, der ville gøre ondt, hvis jeg stod op. Dertil kommer det, at jeg på det her tidspunkt ikke havde spist i 24 timer og ikke drukket noget i 17 timer, siger Lars.

Klokken 16 besluttede han sig derfor for at høre, hvad der skulle ske. Han var på vej hen til personalerummet, da en sygeplejerske kom og spurgte, om han er Lars. Hun fortalte ham så, at han skulle komme tilbage klokken 8 igen i morgen.

- Til det kunne jeg ikke andet end at grine. Jeg var for smadret til at kunne andet og var egentligt bare glad for at kunne tage hjem, fortæller han.

Lars forstår godt, hvorfor han ikke stod først i køen til en operation. Men han forstår ikke, at man lader folk møde ind flere dage i streg uden at blive opereret. Foto: Claus Søndberg

Fredag morgen mødte han i venteværelset, men efter et kvarter fik han en opringning om, at han kunne komme til operation på Hobro Sygehus.

- Da jeg så først kom til Hobro, gik der nogle timer, og så blev jeg opereret. Det var en god oplevelse, men de er heller ikke pressede på samme måde som akutmodtagelsen, siger Lars.

Han forstår sådan set godt, at han ikke stod forrest i rækken.

- Jeg har godt vidst hver dag, at der var en chance for, at jeg ikke blev opereret. Det har de aldrig lovet mig. Men jeg forstår ikke metoden med, at jeg skal møde ind i så mange timer med forbehold for, at jeg kunne presses ind eller der kom en aflysning, siger han.

Beklager forløb

Hos Region Nordjylland beklager man forløbet.

- Det er aldrig hensigtsmæssigt, at en patient skal vente længe og i uvished om, hvad der nu skal ske. Det blev vurderet, at det ikke var nødvendigt at operere samme nat første dag. Derfor blev patienten nødt til at møde op igen dagen efter, og det endte desværre med, at han blev sendt hjem igen to dage i træk, siger Lars Maagaard Andersen, overlæge og klinikchef for kirurgi og kræftbehandling på Aalborg Universitetshospital.

Han beklager især den torsdag, hvor Lars sad i otte timer i venteværelset.

- Det er klart, at det ikke er rimeligt, at en patient får besked på at stå klar en hel dag uden grund, når det er et sygdomsforløb, hvor man kan opleve ubehag ved at sidde ned. Det kan vi kun beklage, siger overlægen, der opfordrer Lars Thorup til at tage kontakt til dem.

- Patienter med en sygdom som denne vil normalvis altid blive spurgt, hvorvidt de ønsker en seng at opholde sig i. Det kan vi forstå på patienten ikke er tilfældet denne dag, og det kan vi kun beklage, siger han.

Han peger på, at de dage, Lars Thorup brugte på akutmodtagelsen, var der meget travlt.

- Der har været operationer til langt ud på aftenen med patienter, som har haft højere prioritet i forhold til deres sygdom, siger Lars Maagaard Andersen.

Han forklarer, at det er et vilkår for lægerne på afdelingen, at man hele tiden må prioritere de mest akutte operationer.

- Man vil derfor altid kunne opleve, at en operation kan blive droppet, såfremt der kommer mere akutte patienter til. Vi forsøger at få alle patienter igennem så hurtigt som muligt, men der kan opstå udfordringer eller blot være dage, hvor vi ikke har ledighed på nogen af vores hospitaler, siger han.

Der er dog en ting, de altid kan gøre, slår han fast.

- Vores personale skal altid sikre, at patienterne får tilstrækkelig viden undervejs, og det må vi sande ikke har været tilfældet ved denne patient.