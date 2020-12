Lars' blomster kan redde salget af et halvt ton fyrværkeri

SÆBY:Lige nu bugner det med blomster hos Sæby Planteskole, men der er godt gang i salget for at gøre plads til et nogle anderledes varer mellem jul og nytår. Her er det nemlig raketter, batterier, romerlys, heksehyl og andet nytårskrudt, der rykker ind.

Siden 2000 har ejer Lars Kjeldgaard solgt fyrværkeri, men i år er der usikkerhed, om blomsterbutikken må åbne for salget mellem jul og nytår.

- En blomsterbutik med afskårne blomster må måske godt holde åbent, og det kan redde en stor omsætning, siger han.

Foto: Torben Hansen

Han fortæller, at hans brancheforening lige nu undersøger, om han må åbne blomsterbutikken for at sælge blomster og krudt, eller om han skal holde juleferie, når julemaden er spist.

- De tre-fire dage mellem jul og nytår sælger vi rigtigt meget fyrværkeri, og nogle år har vi helt udsolgt. Men nu ved vi ikke, om vi skal holde lukket, og derfor forsøger vi at sælge så meget som muligt nu, siger han.

- Jeg kører allerede med tilbud, og folk er lidt opmærksomme på det, så torsdag solgte jeg lige så meget fyrværkeri som fra 15. - 23. december sidste år. Men det er normalt ikke meget, vi plejer at sælge før jul. Folk begynder først at tænke på nytår, når julen er overstået, siger han.

Foto: Torben Hansen

Udover salget fra planteskolen i Sæby plejer Lars Kjeldgaard også at have et telt i Frederikshavn, men det har han som følge af corona besluttet at droppe i år.

- Men fyrværkeriet er bestilt hjem, så jeg står med 500-600 kilo krudt, som skal sælges - og måske inden 23. december, siger Lars Kjeldgaard, der ikke har nogen returaftale med sin leverandør, og derfor må betale for sikker opbevaring til næste år, hvis det ikke lykkedes at få udsolgt.

Normalt er fyrværkeri meget afhængig af vejret og vejrudsigten. Er der tørt og klart, er der godt salg, men regn og overskyet skruer gevaldigt ned for folks lyst til at købe fyrværkeri.

- Jeg har oplevet både gode og dårlige år, men det her er det mest specielle, hvor vi ikke ved, om vi må holde åbent eller ej, og derfor skal forsøge at sælge så meget som muligt på forhånd, siger han.