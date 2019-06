Lars Larsen alvorligt syg: Trækker sig fra topposter i Jysk

SILKEBORG: Stifteren af Jysk Lars Larsen har fået konstateret leverkræft, som har spredt sig, og træder derfor tilbage som formand for Jysk og for Lars Larsen Group, der ejer hele Lars Larsens forretningsimperium.

Han overlader formandsposten til sin søn, Jacob Brunsborg.

Det oplyser Jysk i en pressemeddelelse.

- Det er desværre en meget alvorlig diagnose, jeg har fået, og derfor vil jeg bruge min tid og mine kræfter på min familie, siger Lars Larsen i pressemeddelelsen.

- Derfor betyder det meget for mig, at den fremtidige ledelse af virksomheden er på plads.

- Jacob har været en del af virksomheden igennem mange år og har haft en central rolle i bestyrelserne i mange af selskaberne i Lars Larsen Group. Han er uden tvivl den rigtige til at videreføre den virksomhed, jeg startede.

Umulig at erstatte

Jacob Brunsborg overtager ledelsen med en større samling af selskaber, der er samlet i Lars Larsen Group.

- Min far har opbygget noget enestående, og han bliver umulig at erstatte. Men jeg og resten af familien går ydmygt til opgaven med at videreføre hans imponerende livsværk, siger Jacob Brunsborg.

- Lige nu vil jeg fokusere på at støtte mine nærmeste i denne svære tid, og derfor vil jeg heller ikke komme nærmere ind på mine planer med formandsposten, siger han.

Den første Jysk åbnede i 1979. I dag er det en international butikskæde med 2700 butikker og 23.000 medarbejdere i 52 lande.

I to lande går kæden under andre lande. I Tyskland og Østrig hedder det eksempelvis Dänisches Bettenlager.

Udover Jysk-kæden har Lars Larsen Group ejerskab i andre projekter såsom Himmerland Golf & Spa Resort og sushi-kæden Letz Sushi.

Samlet rækker imperiet over virksomheder med en samlet årlig omsætning på 29,9 milliarder kroner.

Lars Larsen Navn: Lars Kristinus Larsen. Alder: 70 år. Fødested: Arnborg den 6. august 1948. Søn af: Signe Vera Kirstine Hansen og Lars Kristinus Larsen. Nationalitet: Dansk. Bopæl: Silkeborg. Uddannelse: 1956-1966: Hurup Kommuneskole. Karriere: 2019: Lars Larsen sygemelder sig i juni fra arbejdet som bestyrelsesformand i Jysk-koncernen. 2001: Lars Larsen køber aktiemajoriteten i boligkæden Bolia. Han er siden også blevet delejer af boligbutikkerne Ilva, Idémøbler og Sengespecialisten. 1990: Han stifter rejsebureauet Larsen Rejser, der i 1998 blev solgt til det schweiziske Kuoni efter en periode med underskud. 1979: Lars Larsen etablerer sin første Jysk Sengetøjslager-butik i Aarhus. I 1983 var det blevet til 48 butikker. I dag kaldes kæden blot Jysk. 1966: Han kommer i lære i butikken Magasin H&L i Thisted, hvor der blandt andet blev solgt dyner og sengetøj. Civilstand: Gift med Kristine Brunsborg. Sammen har de børnene Jacob og Mette Brunsborg samt fire børnebørn. Andet: I december 2018 blev det vurderet, at Lars Larsen har en formue på omkring 35,1 milliard kroner. Det gør ham til en af de rigeste i Danmark og blandt de ti danskere, der står på den seneste liste over verdens rigeste personer, som det amerikanske magasin Forbes udgiver årligt. Han er passioneret omkring golf og har blandt andet etableret golfturneringen Made In Denmark. Han ejer Himmerland Golf & Spa Resort. I 2004 udgav han en selvbiografi med titlen "Go'daw jeg hedder Lars Larsen - Jeg har et godt tilbud". Kilder: Berlingske, Ritzau, Jysk, selvbiografien "Go'daw jeg hedder Lars Larsen - Jeg har et godt tilbud", Den Store Danske. Vis mere mindre expand_more expand_less

Udover sit verdensomspændende forretningsimperium er den karismatiske stifter af Jysk kendt for sin store interesse for golfsporten, og ikke mindst i Nordjylland er han blevet særdeles kendt for at være foregangsmand for golfturneringen Made in Denmark, der spilles på Himmerland Golf og Spa Resort.