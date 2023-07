AALBORG:En lastbil var for høj til komme i gennem Limfjordstunnelen og kørte torsdag formiddag på lamper og udluftning.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

En lastbil der er for høj holder stille i tunnel i nordgående retning. Den har ramt lamper og udluftning. Der etableres overledning til det andet tunnelrør mens oprydning pågår. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) July 13, 2023

Det oplyses, at det nordgående tunnelrør er spærret indtil videre, og at trafikken ledes over til det andet tunnelrør.

Der skal ryddes op og fejes, inden der kan åbnes op igen, og politiet forventer, at lastbilen skal bakke ud fra tunnelen.

Ifølge Vejdirektoratets trafikkort er der kø på stedet, og bilister kan forvente en forlænget rejsetid på mellem en halv og en hel time.

Lastbil blokerer Limfjordstunnelen