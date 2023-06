Lastbil brød i brand på motorvej

STØVRING:Mandag eftermiddag gik der ild i en lastbil på motorvej E45 i sydgående retning i nærheden af afkørslen ved Sønderup.

Det var en mindre lastbil med et åbent lad med to biler på.

Det oplyser indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Thomas Bach Sørensen. Han fortæller, at beredskabet har fået styr på situationen på stedet.

- Branden er lige slukket, vi er faktisk ved at køre herfra, siger han.

Bilen brød i brand tæt ved afkørslen ved Sønderup på motorvej E45. Foto: Lars Pauli

Det lykkedes at få de to biler af ladet, således at det kun var lastbilen, branden gik ud over.

- Selve førerhuset er brændt ud. Føreren har fået de to biler, der stod på ladet af, så de slap, siger indsatslederen.

Han fortæller, at branden spredte sig til noget buskads, men at beredskabet også fik styre på dette.

Thomas Bach Sørensen oplyser, at vejen bliver åbnet helt op, når beredskabet har forladt stedet.