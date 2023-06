Lastbil har ramt skilt med kran: Kryds spærret

AALBORG:Bilister er tirsdag eftermiddag løbet ind i udfordringer flere steder i Aalborg.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Lau Larsen.

I krydset mellem Sønderbro og Karolinelundsvej er en lastbil kørt på et stort skilt, som hænger over vejen. Efterfølgende var der fare for, at skiltet ville falde ned. Derfor har politiet spærret krydset, så skiltet kan blive taget forsvarligt ned.

- Vi har ikke helt overblik over, hvordan det er sket, men formentlig er det en lastbil, der ikke har fået kørt kranen ned, som så er kørt på et af de her store skilter, der hænger over vejen, siger Lau Larsen.

Trafikken er udfordret flere steder i Aalborg tirsdag eftermiddag. Foto: Henrik Bo

Et andet sted i Aalborg skaber et slukket lyskryds store udfordringer. Det er i krydset mellem Ny Nibevej og Hobrovej, hvor lysreguleringen er sat ud.

- Det skaber massive trafikaleproblemer, siger vagtchefen.

Der bliver arbejdet på at få gang i lysreguleringen igen.