Lastbil trukket op af vandet: Se billeder og video fra nattens aktion

HVALPSUND/SUNDSØRE:Sent tirsdag aften blev lastbilen, som tirsdag morgen trillede af Hvalpsund-færgen og ned i Limfjorden, trukket op af vandet.

Ifølge Nordjyllands Beredskab var planen at trække lastbilen tættere ind mod land, hvorefter en kran skulle bjærge den op.

Langsomt blev lastbilen løftet op af det mørke vand. Videoen er optaget tirsdag aften klokken 22.45.

Tirsdag morgen klokken 06.30 trillede lastbilen, som var ombord på Hvalpsund-færgen, ud af færgen, fordi håndbremsen ikke var trukket. Chaufføren befandt sig ikke i lastbilen, da uheldet skete, og ingen kom ifølge Nordjyllands Beredskab til skade.

Uheldet skete lige uden for indsejlingen til færgelejet i Hvalpsund.

Lastbilen var fuld af brandbart affald, som skulle fragtes til en affaldsstation i Aarhus. Nordjyllands Beredskab lagde flydespærringer omkring lastbilen for at undgå dieseludspil.

I løbet af natten til onsdag kom lastbilen igen på fastland. Det er vognmandsfirmaet Fredsø Vognmandsforretning, der ejer den druknede lastbil. Direktør Benny Nielsen estimerer, at omkostninger for skader på både lastbil og færge og for at hejse lastbilen op af vandet kommer til at koste mellem to og tre millioner.

15



























Lastbilen blev trukket op kort før midnat torsdag aften. Foto: Torben Hansen

Rampen på Færgen Mary blev beskadiget, da lastbilen trillede ud, og færgefarten mellem Hvalpsund og Sundsøre blev derfor indstillet resten af tirsdagen.

Færgefarten er onsdag morgen genoptaget med lån af færgen Sleipner-Fur. Det skriver Hvalpsund-Sundsøre I/S Færgefart på Facebook.

Klokken 22.30 tirsdag aften skar dykkere førerhuset fri, så lastbilen kunne løftes i flere dele.