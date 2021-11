Lastbilchauffør med skyhøj promille kørte tværs gennem rundkørsel

AALBORG:En 51-årig lastbilchauffør fra Ukraine kørte tirsdag aften tværs over en rundkørsel og ramte en bil, som var efterspændt med en hestetrailer med heste i. Hestene kom dog heldigvis ikke noget til.

Ulykken skete i rundkørslen på Hobrovej, hvor man kører på til motorvejen ved Svenstrup.

Ingen kom til skade i forbindelse med ulykken, men da politiet lod den 51-årige mand puste i alkometeret, viste hans promille sig at være over 2,00.

- Det gør selvfølgelig, at han er anholdt og sidder herinde i øjeblikket i forhold til noget blodprøve, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg.

Chaufføren er sigtet for ikke at overholde sin vigepligt samt for spiritus- og narkokørsel.

Politiet skal nu vurdere, om lastbilchaufføren skal fremstilles i et grundlovsforhør onsdag.

Lastbilen er i øjeblikket beslaglagt af politiet.