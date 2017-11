Hver femte lastbil snød med forureningen

NORDJYLLAND: Rundt regnet hver femte lastvogn, som politiet tirsdag stoppede i en kontrol målrettet mod forurening, havde installeret udstyr, der får bilen til at forurene væsentligt mere end tilladt.

- Vi tog omkring 40 lastbiler ind til kontrol, og så viste det sig, at otte af dem havde manipuleret i forhold til at omgå reglerne om at benytte Adblue, siger politikommissær Claus Kjær-Pedersen, der er leder af Tungvognscenter Nord.

Adblue er et tilsætningsstof, der bliver sprøjtet ind i bilens udstødning, hvor det gennem en speciel katalysator omdanner de sundhedsskadelige NOx-gasser i udstødningen til kvælstof (N2) og vanddamp.

De 40 lastbiler, der blev taget ud til kontrol, var dog ikke alle de lastbiler, der passerede vægten ved Støvring på E45 i sydgående retning.

- Helt nye biler vil der nok ikke være problemer med, så det er biler, der har lidt år på bagen - det er typisk der, materiellet begynder at gå i stykker, og hvor det kan betale sig at snyde, siger Claus Kjær-Pedersen.

Kontrollen var den praktiske del af et forløb, hvor kollegaer fra Tungvognscenter Syd i Vejle havde været nordpå for at undervise i brugen af nyt udstyr, der kan afsløre forureningssnyderne.

Rent praktisk foregår snyderiet ved, at der er monteret en computerboks i lastbilernes motorstyring, der snyder resten af elektronikken til at tro, at Adblue-systemet er i drift og virker, selv om det altså ikke er. Når det sker, så forurener lastbilen voldsomt meget mere med de sundhedsskadelige NOx-gasser, end den må. Forurening med NOx kan blandt andet give problemer med vejrtrækningen, hovedpine, kronisk nedsat lungefunktion, øjenirritation og tab af appetit. Specielt astmatikere er udsatte.

Bøden for at køre rundt og forurene langt over det tilladte på den måde er lige i øjeblikket 1000 kroner, hvilket står i skærende kontrast til den bøde på 15.000 kroner til ejeren og 5000 kroner til chaufføren, der er "præmien", hvis man bevæger sig ind i en dansk miljøzone i en lastbil, der ikke er godkendt til det - omend der dog følger noget mere bøvl med oven i bøden på de 1000 kroner, fortæller Claus Kjær-Pedersen.

- Vi piller boksen ud af bilen, det er jo vores bevismateriale. Ligesom når vi stopper en ulovlig knallert og tager de ulovlige dele. Så inden de kan køre videre, så skal de have bilen på værksted og lovliggjort den, for hvis motorstyringen går i et nødprogram på motorvejen, så kommer mange af dem ned og køre med en hastighed, hvor de ikke engang må køre på motorvejen, siger Claus Kjær-Pedersen.

Der er dog et lovforslag på vej gennem Folketinget, der vil hæve bøden for at snyde med NOx-forureningen til samme niveau som ulovlig kørsel i miljøzonerne.