Lauritz.com går konkurs

DANMARK: Lauritz.com er taget under konkursbehandling ved Skifteretten. Det sker, efter ledelsen i selskabet har indgivet en egenbegæring.

Det oplyser Lauritz.com i en pressemeddelelse.

Selskabet har været under rekonstruktion siden den 28. juni, fordi det ikke har været i stand til at betale sine udeståender.

Under rekonstruktionen har selskabet arbejdet på at opretholde driften, og samtidig finde ny kapital eller finansiering.

Det har ikke været muligt at opretholde driften, og derfor har ledelsen indgivet en egenbegæring om konkurs. Dog arbejdes der fortsat på et salg af selskabet.

Alle aktiviteter i selskabet er indstillet, og det er derfor hverken muligt at købe eller sælge varer via aktionshuset.

- Under rekonstruktionsperioden er der indledt konstruktive dialoger med flere mulige købere, og kurator forventer at fortsætte dialogen og forhandlingerne i forventning om, at det vil være muligt inden længe at indgå en aftale, som kan sikre, at aktiviteterne i Lauritz.com kan fortsætte under et nyt ejerskab, skriver selskabet i meddelelsen.

