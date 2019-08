Laveste antal sommerindbrud i fem år

NORDJYLLAND: Færre nordjyder fik besøg af indbrudstyve i løbet af den netop afsluttede sommerferie.

Det viser en opgørelse af sommer-indbrud for ugerne 28-32, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

191 nordjyske hjem var udsat for indbrud, hvilket er et lille fald i forhold til året før, hvor der blev begået 213 indbrud i samme periode.

Men trækker man lidt mere i statistikken og kigger tilbage på de sidste fem år, så har der været et klart fald i antallet af indbrud.

I 2015 blev der f.eks. begået hele 411 indbrud, da Nordjylland oplevede en regulær indbrudsbølge i Nordjylland. En rumæner er senere blev dømt for at stå bag omkring 70 af indbruddene.

Den ansvarlige for Nordjyllands Politis indbruds-indsats, fungerende vicepolitiinspektør Sune Myrup, hæfter sig ved, at det siden 2015 er lykkedes at halvere antallet af indbrud.

Han understreger, at politiet i ferieperioder har særligt fokus på indbrud, fordi antallet af anmeldte kan stige, når folk tager på ferie.

- Samtidig har vi også skruet op for indsatsen, fx har vi etableret en ny berigelsesgruppe, der arbejder med base i Himmerland. Denne enhed efterforsker målrettet mod indbrud, siger Sune Myrup i pressemeddelelsen.

Sommerindbrud de seneste fem år 2015: 411 2016: 275 2017: 263 2018: 213 2019: 191 Vis mere mindre expand_more expand_less

Nabohjælp virker

Sune Myrup fremhæver også – som en væsentlig del af forklaringen på faldet i indbrud – at nordjyderne er blevet bedre til at sikre deres hjem og indgå i nabohjælpsordninger.

- Vores erfaring er, at nabohjælp og sikring af hjemmet er en vigtig faktor i at nedbringe indbrud, fordi tyve ofte går efter hjem, hvor det ser nemt ud at opnå adgang, siger Sune Myrup, og han tilføjer, at borgerne også er blevet gode til at videregive tip og informationer til politiet om mistænkelige køretøjer og personer:

- Disse tip kan være vigtige for vores efterforskninger – så jeg vil gerne opfordre nordjyderne til at blive ved med at sende deres tip om mistænkelig adfærd ind til os. De er en vigtig håndsrækning til os,” siger vicepolitiinspektøren.

Han understreger, at politiets indsats med at nedbringe indbruds-kriminalitet fortsætter.