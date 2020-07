Ledende overlæge: - Hvis alle nordjyder bar mundbind, vil det ikke kunne måles i smittetallet

NORDJYLLAND:Hvordan virker mundbind? Bør vi bruge dem i Danmark? Og hvilke skal man bruge? For at blive klogere på mundbind-debatten har NORDJYSKE kontakt Henrik Nielsen, der er ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital med syv spørgsmål.

1: Hvordan virker mundbind?

- Mundbind virker som en fysisk barriere, der sætter en spærre op for din egen mundhule, og det der er omkring dig. Barrieren går begge veje. Hvis en person har covid-19, holder virus sig lidt på bagsiden. Hvis vi er i et miljø tæt på smitsomme mennesker, så kan mundbindet beskytte os mod at indånde partikler.

Dog er virus meget små, og virus kan godt finde på at gå om hjørner. Så har du mundbind på, er det ikke 100 procent tæt, alt efter hvor godt du sætter det på. Det giver en vis barriere, men det er ikke en komplet barriere. Vi bruger det i en række situationer, for eksempel i sundheds- og omsorgssektoren, for at reducere risikoen for at virus kan passere.

2: Hvad tænker du om mundbindsdiskussionen – vil de hjælpe?

- Mundbindet giver en spærre, hvor du har en smitterisiko, men hvis vi alligevel holder afstand til hinanden, så er vi uden for smitterisiko. Derfor vil et mundbind ikke yderligere nedsætte din risiko for at blive smittet. Er du tæt på folk, som muligvis har covid-19, for eksempel i sundhedssektoren, så har personalet mundbind på. Men i den brede offentlighed, for eksempel når vi skal handle, så mener Søren Brostrøm med fin ret, at vi ikke aktuelt er der i Danmark.

Sandsynligheden for, at du blandt 600.000 nordjyder kommer til at stå tæt på en med virus, uden at vide det, er meget lille. På en god uge finder vi 10 borgere med virus. Det bliver at skyde gråspurve med kanoner, hvis 600.000 nordjyder skulle bruge mundbind altid, fordi man eventuelt kunne møde en af de 10 nye smittede i løbet af ugen. Det var noget helt andet, hvis vi havde et stort udbrud, hvor mange havde sygdommen på samme tid, som man ser det i andre lande.

3: Mener du, der bør indføres et krav om mundbind?

- Nej, jeg mener ikke, der skal indføres krav om mundbind alment blandt befolkningen, når de går uden for hjemmet. Det mener jeg ikke, der er fagligt belæg for. Hvis alle nordjyder bar mundbind, vil det ikke kunne måles i smittetallet. For øjeblikket er der så lidt smittespredning, at det ikke ville gøre nogen forskel, om vi alle brugte masker almindeligvis. Men i særlige situationer giver det mening, som for eksempel i sundheds- og omsorgssektoren.

4: Giver det mening at indføre mundbind i hovedstaden, men undlade at indføre det i Nordjylland?

- Jeg tror, det bliver rigtig svært at styre i et lille land som Danmark. Jeg er stadig betænkelig ved at lave mikroregler kommune for kommune. Teoretisk er det muligt. I rejsevejledningerne har man for eksempel også opdelt Sverige, som er et større land, i regioner. Men jeg tror ikke, det vil være praktisk nemt at gennemføre forskellige regler i Danmark efter område.

5: I hvilke situationer vil det give mening at bruge mundbind?

- Der er to forudsætninger, når man skal vurdere brugen af mundbind. Den ene er, om du kan overholde den almindelige anbefaling om at holde afstand. Det kan være, du ikke overholder den, enten på grund af egen vilje, eller på grund af trang plads for eksempel i en bus.

Den anden er forekomsten af smitte i samfundet; hvor sandsynligt er det, at du kan komme til at stå ved siden af en, der har virus i halsen. Med 10 smittede om ugen ud af 600.000 nordjyder, så er det usandsynligt.

I nogle lande er der så mange nysmittede, at de siger, alle skal have mundbind på. Men med 10 smittede om ugen synes jeg ikke, det giver mening, at man alment skal sige, at vi alle skal bære mundbind hele tiden. Men vi skal gøre det i risikosituationer som i sundheds- og omsorgsbranchen. Der er det rimeligt nok med mundbind.

6: Nogle er bekymrede for, om mundbindene giver en falsk tryghed. Kan de gøre mere skade end gavn?

- Ja, der er i hvert fald den indbyggede risiko, at det faktisk ikke ender med at beskytte så meget, som man tror. Selvfølgelig er der en fysisk barriere, som har en positiv virkning. Men så er der adfærden, som måske trækker i den anden retning, så slutresultatet ender med, der samlet set ikke er nogen virkning. Vi har ikke nogen tal på det, men man har optaget folk, der ikke er vant til mundbind, med skjult kamera. Du har din hånd op til munden og masken oftere, end du plejer. Så det trækker måske fra, hvis du har fået virus på hænderne. Men det er tanker og spekulationer. Vi har ikke tal for, hvor meget det betyder. Men adfærden kan reducere den virkning, der ellers kunne være ved at bruge masken.

7: Der findes forskellige masker i forskelligt stof, også nogen der kan genbruges. Hvilke masker skal man gå efter?

- Der findes masker i stof med forskellige designs, men de fungerer endnu dårligere, for de holder stort set ikke noget virus tilbage. Det tror jeg ikke. Det er noget symbolsk.

Det vi taler om, er professionelle masker, som sælges på apoteker. Det er dem, man bruger hos lægen, tandlægen og på sygehuset, som man kalder kirurgiske mundbind. Det er kun dem, vi kan snakke om. Det andet tror jeg ikke, man har nogen sikkerhed for har nogen virkning. Kirurgiske mundbind er til engangsbrug. Hvis man skal bruge mundbind, skal man skifte dem ud flere gange om dagen. Når du kommer hjem, tager du masken af og smider ud. Når du så skal ud i byen igen, skal du tage et nyt på.