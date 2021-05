Leder: Aparte ansvarsflugt i sag om "frivillige" vacciner

Hvor mange bivirkninger kan du leve med, at en vaccine har? Skal risikoen for alvorlige bivirkninger være en per 50.000 vaccinerede eller skal tallet længere ned?

Normalt er det ikke en vurdering, man som lægperson bliver afkrævet at foretage. Vi har sundhedsmyndigheder, læger og forskere, der overordnet godkender medicin og vacciner og senere vejleder den enkelte borger i, om et præparat kan anbefales eller ej.

Men i sagen om de to vacciner fra henholdsvis AstraZeneca og Johnson & Johnson er det netop det valg, politikerne nu beder os træffe: Et flertal af Folketingets politikere bakker op om Sundhedsstyrelsens anbefaling om at tage AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaccinerne ud af det nationale vaccinationsprogram, men samtidig går et flertal af politikerne ind for, at de selv samme vacciner tilbydes til de selv samme borgere - bare uden om programmet.

Et af Sundhedsstyrelsens argumenter for at droppe de to vacciner i det nationale vaccinationsprogram er, at for den gruppe, der nu mangler at blive vaccineret i Danmark, og med den grad af kontrol man p.t. har over pandemiens udvikling, vil der være mindre risiko for alvorlige mén eller komplikationer ved at få Covid-19 end ved at få en af de to vacciner. Det har også været forklaringen på, at de danske sundhedsmyndighederne har valgt en anden kurs end i andre lande. Men det er jo præcis den samme gruppe af danskere - det vil sige borgere mellem 18 og cirka 50 år, som tilbuddet om en af de to vacciner bliver relevant for, når de to vacciner i slutningen af maj bliver tilgængelige.

Det handler om den enkeltes ret til selv at vælge, lyder et af argumenterne fra blandt andet Det Konservative Folkepartis sundhedsordfører, Per Larsen. Men alle covid-vacciner, også dem i det nationale vaccinationsprogram, er jo frivillige for borgerne. Så reelt består "valget" her i, at man som borger og per definition ikke-fagperson skal vurdere fordele, ulemper og statistiske risici - for at ingen andre end den enkelte kan stilles til ansvar, hvis det netop er i dét tilfælde, at uheldet er ude.

Det svarer vel lidt til, at man ikke vil rådgive borgerne om at bruge sikkerhedssele i bilen, fordi de jo selv vil kan risikoberegne og dermed selv må tage ansvaret, hvis de ryger ud gennem forruden.

Man kan sagtens argumentere for, at AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaccinen skal bruges i Danmark og for at de to vacciner fortsat skal være en del af det nationale vaccinationsprogram. Men det virker dobbeltmoralsk, at politikerne i netop denne sag vil lægge hele ansvaret over på den enkelte.