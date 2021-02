Leder: Der er brug for dem, der gør op med glansbilledet

Hvorfor er det synd for den flotte fyr, hvis han kysser den tykke pige?

Det spørgsmål stiller skuespiller Marie Knudsen Fogh i NORDJYSKE. Hun langer ud efter de fortællinger, vi allesammen bliver præsenteret for i blandt andet film, tv og på de sociale medier.

- Det er en mærkelig sandhed at give videre til unge mennesker, at nogle er ulækre på grund af, hvordan deres krop ser ud, siger hun.

Marie Knudsen Fogh tager dermed del i en debat, som er begyndt at fylde mere og mere de senere år. Der er opstået en modkultur til de idealer, som vi allesammen - og især unge - i meget høj grad bliver eksponeret for og er vokset op med.

Og der er virkelig brug for dem, der gør op med glansbilledet.

De unge, der bliver voksne i disse år, er vokset op med en internetkultur, der i høj grad er præget af det perfekte. De er vokset op med, at succes bliver gjort op i "likes". På det billedbårne sociale medie Instagram spiller temaer som krop, mad og træning en stor rolle - i sådan en grad, at det kan påvirke ens kropsopfattelse negativt. Netop Instagram er et af de yngre generationers foretrukne sociale medier.

Og det handler langt fra kun om at være slank, men i ligeså høj grad om at vise overskud: Billeder af hjemmelavet mad, kreative indretningsprojekter, vilde sportspræstationer, fede oplevelser og artige børn. Der er sjældent billeder af det rod og kaos, som livet også byder på.

De ældre generationer er selvsagt også tidligere blevet præsenteret for urealistiske idealer - gennem reklamer, medier og magasiner - men det har aldrig været mere intenst, end det er nu. Ifølge Slots- og kulturstyrelsens rapport om medieudvikling bruger unge mellem 12 og 18 år i gennemsnit 156 minutter på sociale medier. Respondenterne blev spurgt til, hvor lang tid de brugte på sociale medier i går. Der er konstant muligt at sammenligne sig. Telefonen er altid tæt på. Og det risikerer at slide.

Når man som menneske konstant kan spejle sig i den redigerede virkelighed, man præsenteres for, er det svært ikke at blive påvirket. Uanset hvor bevidst man er om, at det man ser, er opstillet. Og det sådan set både ældre og yngre, der kan blive ramt af følelsen af utilstrækkelighed.

På den anden side kan det også være spændende og inspirerende at følge med i andres liv på de sociale meder. Som ung kan det at være aktiv på sociale medier endda være med til at forme ens identitet. Men man kan alt for nemt komme til at føle sig forkert. Derfor er samtalen vigtig. Samtalen mellem forældre og børn, men også mellem venner og familie.

Og derfor er der brug for dem, der siger fra - som skuespilleren Marie Knudsen Fogh. Hendes opgør med glansbilledet på sociale medier er vigtigt og nødvendigt.