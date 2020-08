Leder: Folk der har og gi’r

At vi lever i en landsdel, hvor janteloven er stærk og hvor ordsproget ’den der lever stille, lever godt’, er heldigvis ikke sandt. Vi har masser af gode eksempler på folk, som gør det godt og ikke er bange for at vise det. Det er godt, for den slags energi spreder sig som ringe i vandet.

Forleden besøgte NORDJYSKE Mads Peter Vejbys projekt i Gug Alper. Et udviklingsprojekt som har være stærkt debatteret. Debatten har sikkert givet bygherren grå hår og måske også været med til at skærpe projektet endnu mere. Men selv de tidligere modstandere vi mødte, havde imidlertid taget området til sig og kunne se storheden i det. Visionerne er blevet til et område, der både for dyr og mennesker er attraktivt, samtidig med at byen får et dryp af verdensarkitektur.

Det samme er på vej til at ske ved Spritten, hvor visionen om et kulturelt center er motor for et helt område. Det er forretning og udvikling, men ender også med at smitte positivt af på byen.

Seneste fantastiske eksempel er en gadefest på Grønnevang i Hjørring, hvor sønnen til værterne synes, at der skulle lidt ekstra til. Så den 45-årige udlandsdansker hyrede band, Michael Carøe, Lis Sørensen og Medina til at underholde til det, der utvivlsomt er årets mest spektakulære vejfest. Det er da en måde at give lidt tilbage på.

Hvis ingen troede de var noget og alle levede stille og godt, ville vi ikke have flyttet os langt. Vi havde manglet den drivkraft, som igen og igen resulterer i spektakulære løsninger. Det kan godt være, at nogle af eksemplerne reelt er den menneskelige udgave af påfuglefjer. Det er helt i orden. Påfuglehannen spreder også glæde for andre end påfuglehunnen.

’Du må godt tro du er noget’ – for så er der noget at leve op til, både for dig selv og for andre. Og ’du må gerne kunne høres’ - især hvis bidraget til verden er positivt.

Vi glæder os til at se og høre dig.