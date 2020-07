Leder: Gav man virkelig penge for at få en regning?

NORDJYLLAND:Det er måske naivt at mene, at der altid skal ryddes op efter et miljøsvineri. Men i så fald vil jeg tillade mig at være naiv.

Her på NORDJYSKE har vi gennem de seneste dage sat fokus på forureningen af Stigsborggrunden i Nørresundby. Området skal udvikles til at huse omkring 7.000 nye indbyggere på sigt og har derfor en enorm værdi - men stedet gemmer også på en ubehagelig forhistorie i form af en forurenet undergrund.

Som man har kunnet læse i vores artikler, vil det koste op mod 450 millioner kroner at oprense området, hvor gødningsfabrikken Kemira - kendt som ”Syren” - tidligere hørte hjemme. Det er dér, forureningen er værst.

Kemira rykkede ud af området i 2001, og sørgede ved den lejlighed for at rydde overfladen af arealet for rester af blandt andet beton, olie og benzin. Til gengæld efterlod man - efter aftale med Aalborg Kommune - kemikalier i undergrunden. Blandt andet arsen.

Ved den lejlighed sagde den daværende borgmester Henning G. Jensen (S) følgende til NORDJYSKE:

- Vi har lavet en god aftale med Kemira og har købt grunden ryddet for 30 millioner kroner. Det er en god og værdig aftale, som vi i hvert fald kan være tilfredse med. Og Kemira kan tage herfra med flaget på hel.

Ja, sådan sagde han faktisk. Og en underdirektør fra Kemira udtalte ved samme lejlighed følgende:

- Vi kan forlade Nørresundby med værdighed. Vi taber på at sælge grunden, men vi mente, at det var bedst at sælge til Aalborg Kommune.

I dag er situationen den, at en total rensning af grunden ville være så dyr, at byudviklingsprojektet på det mest forurenede område ville falde til jorden. Og så er det bare, at jeg har svært ved at forstå, at man dengang lod Kemira tage af sted med ”flaget på hel” og 30 millioner kroner i lommen.

Kemira har i øvrigt i dag en egenkapital på 1,2 milliarder euro - mens Aalborg Kommune har et miljøproblem, der er for dyrt til at løse.

”Løsningen” er blevet, at der etableres en park ovenpå det mest forurenede område.

Ud fra forklaringerne virker det helt sikkert som en miljømæssigt forsvarlig løsning. I hvert fald ud fra den viden, vi har lige nu.

Men det er dog også nogle gange sket, at vi er blevet klogere ad åre.

Lige nu og her skal vi dog ifølge den nuværende borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) glæde os over det grønne areal.

Området skal dækkes af så meget ny jord, at træerne ikke kan trække forurenet vand op til overfladen (Og så må vi så bare håbe, at der ikke sættes eksempelvis vinplanter, der angiveligt sætter rødder til 50 meters dybde). Der skal helst heller ikke være børn på legepladsen, der - som vi sagde, da jeg var barn - ”graver ned til kineserne”.

Jeg er helt principielt imod, at man fejer miljøproblemer ind under gulvtæppet - eller begraver dem, som man har gjort her.

Og der findes andre eksempler. Også i Aalborg Kommune.

Ved Rærup Strand ville man lave rekreative arealer - men det projekt blev stoppet af asbest-problemer. Med en oprydning ville projektet blive for dyrt.

I forhold til Rærup Strand er man - heldigvis - i forbindelse med seneste budgetforlig kommet på mere miljøvenlige tanker. Men det kostede dog også kun en million at gøre det.

I tilfældet med Stigsborggrunden har regningen en helt anden størrelse.

Og hvem betaler den?