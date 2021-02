Leder: Genåbning - gerne med mere åbenhed

Genåbningen er påbegyndt, og regeringen og dens støttepartier har valgt en tilgang med regionale forskelle. Det skal vi glæde os over. Ikke fordi Nordjylland er blandt de første steder, hvor restriktionerne lettes, men fordi det er samfundsmæssigt klogt at tage hensyn til geografiske smitteforskelle.

På den måde kan vi som nation komme bedre gennem krisen, end hvis hele landet konstant skal følge de områder med de højeste smittetal. Eller sagt på en anden måde: er højre arm og venstre ben i gips, kommer man sig ikke hurtigere af at holde hele kroppen i ro.

Åbningen er bestemt ikke nogen nem opgave. Sker det for tidligt, har det store konsekvenser. Sker det for sent, har det store konsekvenser. Og sker det præcist på det rette tidspunkt, kan man reelt ikke se, om det var for sent … ligesom det stadig har store konsekvenser.

I begyndelsen af epidemien, hvor ingen kendte coronaen, var det naturligt, at man valgte forsigtighedsprincippet. Af samme grund var det et samlet folketing, der stod bag. Efterhånden som vi fik flere erfaringer og bedre data, kom i mål med vaccine-udvikling og fik et bedre videnskabeligt grundlag, begyndte sprækkerne i opbakningen at opstå. I virkeligheden er det jo en demokratisk styrke, at vi kan diskutere prioriteringer og løsninger. Og samtidig må vi huske, at vi aldrig bliver helt enige.

For det er en balance med økonomisk og mental sundhed på den ene side og epidemi-kontrol på den anden. Genåbningen er fantastisk nyt for mange erhvervsdrivende og deres ansatte, som nu kan se lys i mørket. Endnu bedre er det for mange børn og unge, som er hårdt prøvet mentalt af den nedlukning, der har fyldt en forholdsmæssig større del af deres liv, end hos os der har flere leveår på kontoen. Børn og unge for hvem netop den sociale kontakt med venner, er det spejl der skal forme dem til deres videre liv.

Samtidig kan det blive en prøvelse for sundhedsvæsenet og ikke mindst dem, der befinder sig i risikogrupper, samt for dem der af endnu uklare årsager bare rammes hårdere af corona end andre.

Der er ikke ét rigtigt perspektiv eller én rigtig holdning.

Demokrati er reelt næsten altid kompromiser, og fortællingen ’når bare vi gør dette, bliver alt godt’ er så godt som aldrig sand. Til det er verden ganske enkel for kompleks.

Når pendulet svinger, kræver det stærke ledere. Men det kræver også en stærk befolkning. Og begge dele kræver åbenhed. Noget der ikke er blevet overdrevet med indtil videre.

Derfor kalder den fortsatte åbning også på mere gennemsigtighed - og på en plan, som så kan justeres undervejs. Hvad skal der til for yderligere åbninger? Hvor mange smittede er vi nødt til at leve med? Hvordan balancerer vi vores sundhedshensyn?

For ingen kan være for en ukritisk åbning, men alle bør være for åbenhed i planen ud af nedlukningen.