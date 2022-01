Leder: Gud bevare Dronningen

Det er noget af en præstation. At kunne navigere så elegant igennem et hav af paradokser i 50 år. At være et samlingspunkt for så mange forskellige interesser og så mange forskellige dele af samfundet. At kunne favne fællesskabet Danmark. Det er ganske enkelt imponerende.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II har regeret i 50 år. Fem årtier hvor verden har gennemgået store forandringer. Fra fuldskæg - altså ikke Dronningen - fællesspisning og rødstrømper, miljøbekymring, økonomiske kriser, kartoffelkur, atomfrygt, højt hår og yuppie-kultur, terror og værdikrige, klimakrise, #MeToo og mere fuldskæg - nu hipster. Ledsaget af en teknologisk udvikling, som på det nærmeste har centrifugeret vores kultur og samfund.

At formå at samle en nation gennem så forskellige tider kræver sin kvinde. Ikke mindst i en tid som nu, hvor rigtig meget deler os. Hvor tendensen er, at modpolerne trækkes ekstra hårdt op og mange placerer sig i holdningernes skyttegrave. Så er det at bindes os sammen som samfund en ekstra stor og ualmindelig vigtig opgave.

Derfor skal vi glæde os over en dronning, som kan besøge et Grønland, der kæmper for selvstændighed, men samtidig elsker og omfavner det royale besøg. Som forstår, hvordan hun kan hjælpe erhvervslivet i udlandet, formidle landets historie og vigtigheden af den og tilmed være en aktiv, kulturel spiller og kulturbærer. Margrethe er en fællesskaber af format.

Man kan diskutere monarkiets relevans i et moderne samfund, men at Dronning Margrethe har udfyldt dets rolle på fornem vis, er indiskutabelt. Hun er langt mere end en demokratisk påklædningsdukke.

De fleste af os i provinsen kender hende nok primært for klipning af røde snore, den ene side af mønterne og nytårstalerne. Det sidste er så forankret en tradition, at de fleste ikke kan forestille sig en nytårsaften uden. En mulighed som samtidig klogt er blevet anvendt til både at binde fællesskabet Danmark sammen, men til tider også til at sætte en sproglig spids finger på tidens unoder. Trykke hvor det gør ondt på folkesjælen, men gøre det på en kærlig måde, som bringer os fremad sammen.

Et omfattende antal protektorater viser også spændvidden: fra Dansk Husflidsselskab til Teknologisk Institut og fra Dyrenes Beskyttelse til De Danske Skytteforeninger. Det er nok vigtigt, at der ikke bliver byttet rundt på talerne til disse besøg, ligesom det formentlig er bedst at pakke majestætens eneste last, tobakken, væk ved møderne med Danmarks Lungeforening.

At Dronningen stiller op sås også sidste år, da hun overraskede en afgående revyskuespiller, der har brugt en stor del af sin karriere på at parodiere netop hende. Hans jubilæum talte dog kun 40 sæsoner.

Nøgleord i en karakteristik af Dronningens virke må være dannelse og værdighed. Kvaliteter som vi i nutiden skal være taknemmelige for.

Kære Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid. Tak for indsatsen, det kan ikke have været lige nemt hele vejen. Til gengæld er opgaven løst til perfektion.